‘Mate-o’: Assista Khabib Nurmagomedov e outros provocando Conor McGregor no novo vídeo completo da luta do UFC 229

Khabib Nurmagomedov silenciou Conor McGregor no UFC 229.

Uma das maiores lutas da história do UFC foi disponibilizada no YouTube sem comentários no octógono, permitindo que os fãs ouvissem claramente o que os lutadores e seus cornermen tinham a dizer naquela noite fatídica em Las Vegas em 6 de outubro de 2018.

Assista ao vídeo abaixo.

Nurmagomedov dominou McGregor durante a maior parte da disputa, usando sua marca registrada de wrestling para derrubar o artista nocauteador irlandês e até mesmo levando a melhor na trocação no Round 2 quando ele cambaleou McGregor com uma direita rápida como um raio. O fim veio quando Nurmagomedov pegou as costas de McGregor no quarto round e o forçou a se submeter a um neck crank.

No clipe recém-lançado, Nurmagomedov pode ser ouvido provocando McGregor após ter que aturar meses de trash talk. Também temos trechos de conselhos táticos dos corners de ambos os lutadores, bem como Herb Dean fazendo o melhor para controlar o caos.

Em um ponto, quando Nurmagomedov está brutalizando McGregor com ground and pound no segundo round, seu cornerman e primo Abubakar grita: “Mate-o!”

Nurmagomedov estava tão acalorado no final da luta que gritou “Eu te f*di, vadia!” em russo, de acordo com a tradução do UFC. Não mostrado no clipe está Nurmagomedov saindo do octógono e atacando o cornerman de McGregor, Dillon Danis, logo depois, uma ação que desencadeou uma briga selvagem e levou a suspensões para todas as partes envolvidas.

Como bônus, o clipe carregado também inclui replays sem comentários do nocaute épico de Alex Pereira sobre Jiri Prochazka na recente revanche do UFC 303, e do nocaute violento de Jack Della Maddalena no terceiro round sobre Gilbert Burns no UFC 299.