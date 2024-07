Matt Brown defende as dificuldades de Ronda Rousey para evoluir, mas ‘cada motivo vira desculpa quando você é uma lutadora’

Goste ou não, Ronda Rousey pode ter tido dificuldades para evoluir como lutadora devido à agenda cansativa que ela manteve como um dos rostos do UFC durante seu auge.

É o que diz a lenda do UFC recentemente aposentada Matt Brown, que foi tanto um defensor ferrenho quanto um crítico de Rousey no passado.

Recentemente, o CEO do UFC, Dana White, afirmou que a incapacidade de Rousey de acompanhar sua competição no final de sua carreira foi em grande parte devido ao seu comprometimento em construir o esporte, o que permitiu que sua oposição passasse todo o tempo se preparando para ela. Rousey efetivamente concordou com White, afirmando que durante sua carreira no UFC ela teve que ser “tudo para todos” e, como resultado, “eu tive que promover tão duro quanto eu treinava”.

Embora nunca tenha alcançado o mesmo nível de status de estrela que ela, Brown foi atração principal em mais do que alguns eventos em sua época, e ele sabe que os compromissos impostos a um lutador de evento principal não podem nem ser comparados à carga de trabalho que Rousey carregava no auge de sua carreira.

“Ele não está errado ao dizer isso”, disse Brown sobre os comentários de White no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Eu tenho alguma simpatia por isso. Ela colocou um fardo pesado em seus ombros. Surgiu do nada, do qual ela não estava necessariamente pedindo, não estava necessariamente esperando. Eu tenho alguma simpatia por isso pessoalmente, ou pelo menos empatia. Eu não necessariamente me sinto mal por ela por isso. Eu acho que muito disso é verdade.

“Isso começou a subir à cabeça dela. Ela está sempre promovendo. Olha, quando eu fazia uma turnê de mídia ou dava muitas entrevistas antes de uma luta, eu usava isso como um reforço mental. Eles faziam perguntas, e eu dizia coisas positivas repetidamente, porque você recebe muitas das mesmas perguntas. Você usa isso como um reforço. Eu acredito que ela provavelmente estava fazendo isso. Mas ela estava dizendo coisas que eram além da verdade, o que é bom dizer, mas ela realmente começou a acreditar nisso. Ela está fazendo tanta mídia, repetindo isso repetidamente em sua cabeça, então ela começou a acreditar nisso.”

Talvez o maior fardo que caiu sobre Rousey tenha sido quando ela se aproximou de suas lutas, quando ela realmente intensificou seus compromissos com o UFC, que geralmente incluíam entrevistas, aparições e outras obrigações promocionais.

Por mais que isso tenha impedido Rousey de treinar no mesmo ritmo que sua adversária, Brown também ressalta que o incentivo do UFC ajudou a transformá-la em uma superestrela.

“O UFC provavelmente estava fazendo com que ela fizesse o dobro, se não o triplo da mídia que suas oponentes estavam fazendo”, disse Brown. “Então, antes da luta, ela está carregando toda a responsabilidade da mídia e suas oponentes estão treinando. Talvez isso seja problemático. Mas esse também é o trabalho delas.

“Esse é o UFC. Eles são promotores. É isso que eles fazem — promovem você. Esse é literalmente o trabalho deles. Eles fizeram ela ganhar muito dinheiro. Eles fizeram dela uma superestrela.”

Brown diz que a realidade da situação de Rousey não é apenas uma questão de certo ou errado, porque ambas as coisas podem ser verdadeiras quando se trata de sua rápida ascensão e queda no esporte.

Se não fosse pela forma como ela promoveu a si mesma e ao UFC, Rousey talvez nunca tivesse se tornado a maior atração do esporte ao lado de Conor McGregor. Por outro lado, o tempo que Rousey passou gritando dos telhados pode ter impedido que ela realmente se esforçasse na academia, onde ela teve a chance de se tornar uma lutadora melhor.

É por isso que Brown apoia o argumento de que Rousey provavelmente sofreu tanto quanto ganhou com seu estrelato, mas White mencionar isso agora não está lhe fazendo nenhum favor.

“Toda razão vira desculpa quando você é um lutador”, disse Brown. “Você não precisa trazer isso à tona. Eu poderia te dar um milhão de desculpas para cada derrota que eu tive. Você não precisa trazer isso à tona. É válido. É legítimo. Pode ser uma razão real, mas, novamente, quando ela diz isso, vira desculpa. É uma razão válida. Eu não vou mentir.”

Ainda assim, Brown assistiu a lutas suficientes de Rousey para saber que, por mais dominante que ela fosse em suas melhores condições, ela ainda tinha algumas falhas fundamentais em seu jogo que eventualmente seriam expostas.

Não importa se ela estava fazendo propaganda ininterrupta para promover a luta ou passando cada minuto acordada na academia, Brown acredita que Rousey ainda estava destinada a perder para Holly Holm e Amanda Nunes em suas duas últimas aparições no UFC.

“Eu acho que mesmo que ela tenha treinado completamente, eu acho que as perdas dela — tipo, Holly Holm ainda está vencendo ela”, disse Brown. “Eu disse isso antes da luta. Eu fui uma das poucas pessoas que ganharam dinheiro naquela luta. Ela ainda não está vencendo Amanda Nunes. Você tem que dar crédito a quem merece. Novamente, não é necessariamente errado, mas também é uma saída fácil.

“Ronda era o Royce Gracie do MMA feminino. Royce voltou, levou uma surra do Matt Hughes. O esporte nem era muito evoluído naquela época, assim como o MMA feminino. Ela voltou e lutou com Amanda Nunes. Esse esporte feminino ainda está evoluindo. É o que é.”

