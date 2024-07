Matt Brown diz a Michael Chandler para lutar contra Islam Makhachev: ‘Tenha a p*rra da chance pelo título, f*da-se Conor’

Michael Chandler já esperava há quase dois anos por uma luta contra Conor McGregor, mas na noite de segunda-feira ele soltou uma bomba que ninguém esperava.

“Me ofereceram Islam Makhachev em outubro”, Chandler afirmou no Twitter. “Mas se o dedinho do pé de Conor McGregor estiver pronto até setembro, vamos fazer Sphere. O maior evento esportivo da história dos esportes.”

O UFC não abordou a declaração de Chandler sobre a oferta de luta, mas outubro é a data proposta em Abu Dhabi, quando Makhachev deve competir novamente. Todos os sinais apontavam para Arman Tsarukyan tendo essa oportunidade de título, mas agora talvez Chandler vá pular a fila — se ele desistir da luta contra McGregor.

Depois que Chandler continuou a tuitar sobre Makhachev, o campeão dos leves aparentemente descartou seu possível desafiante, chamando Chandler de “não confiável”.

Vale a pena mencionar que a lenda do UFC Matt Brown diz que Chandler seria louco se não disputasse a disputa pelo título caso ela se tornasse disponível.

“Por que você não pularia nisso, aceitaria agora mesmo, assinaria a linha pontilhada hoje, não faz sentido algum para mim”, disse Brown no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Não consigo pensar em nenhuma razão para não fazer isso.

“Supondo que Conor volte — vamos supor que ele vá voltar — você acha que ele não adoraria lutar com você pelo título? Você poderia absolutamente definir essa luta pelo título, supondo que você ganhe o título e agora não é apenas uma luta de Conor McGregor, mas é uma luta de Conor McGregor pelo título. Fica melhor?”

Brown sempre duvidou que McGregor voltasse a lutar, mas mesmo com o astro irlandês planejando se recuperar de uma fratura no dedo mindinho que o forçou a abandonar o UFC 303 no último final de semana, não há um cronograma exato de quando ele poderá realmente competir.

O CEO do UFC, Dana White, tem sido inflexível ao dizer que não vai nem discutir outra data para a próxima luta de McGregor até que ele esteja completamente saudável novamente.

Adicione a isso, McGregor continua sendo o maior chamariz do esporte, então ele poderia lutar contra qualquer um em seu retorno à ação após três anos afastado e vender uma tonelada de ingressos e pay-per-views. Quanto a Chandler, ele estava esperando pela chance de enfrentar McGregor e ganhar o pagamento pesado que vem junto com essa luta, mas uma oportunidade de campeonato leve pode ser ainda maior em alguns aspectos.

“Michael Chandler precisava do Conor. Agora ele tem uma chance pelo título”, disse Brown. “Agora ele não precisa do Conor. Consiga a porra da chance pelo título. F*da-se o Conor. Vai!

“Encare a luta. Digamos que no pior cenário, você vai lá e o Islam te destrói, te destrói em um round, você acha que Conor ainda não vai querer lutar com você? Você já está saindo de uma derrota. Conor quer uma luta de preparação – eu nunca chamaria Chandler de uma luta de preparação – mas é isso que Conor está dizendo. Ele está tipo, ‘Esta é uma luta para me trazer de volta, é um bom confronto para mim.’ É isso que ele está pensando. O que quer que o Islam faça com você não vai mudar a opinião de Conor sobre isso. Eu não acho.”

A mensagem enfática de Chandler endereçada a McGregor pode ser sua última tentativa de forçar o ex-campeão de duas divisões do UFC a decidir sobre uma data de retorno, que neste momento ainda é desconhecida.

Mesmo que McGregor anuncie que está pronto até setembro, Brown não consegue ver como Chandler pode deixar passar uma chance pelo título que certamente não teria, caso contrário.

“A única coisa que consigo pensar é que talvez Michael Chandler esteja apenas se expondo para nós e esperando atrair Conor bem rápido”, explicou Brown. “Este esporte é muito rápido. Ele simplesmente tem que aceitar. É insano.

“E se Conor disser ‘Estou bem para setembro’ e ele recusar a luta contra Islam, lutar com Conor e disser que vai lá e engole Conor bem rápido e fácil, Islam pode ter seguido em frente até lá. Vencer Conor não vai necessariamente te dar uma chance pelo título em seguida. Agora você tem que trabalhar duro contra outros dois caras? Você tem um grande pagamento, agora você tem que lutar com outros caras para tentar ter uma chance pelo título? A menos que o UFC prometa a ele uma chance pelo título se ele vencer Conor. Quem sabe. Não faz sentido não aproveitar essa oportunidade imediatamente.”

Considerando a maneira como Chandler fez a pergunta nas redes sociais, parece que ele ainda está pensando se luta contra Makhachev ou espera uma resposta de McGregor.

Brown realmente espera que não seja o caso. Na verdade, ele acredita que Chandler está apenas dando uma última cutucada em McGregor antes de anunciar que lutará contra Makhachev em outubro com o título peso-leve do UFC em jogo.

“Aposto que Chandler já se decidiu e está fazendo a luta contra o islamismo e está falando merda para Conor agora”, disse Brown. “Só cutucando Conor um pouquinho, só para deixá-lo saber. Algo assim. Não faria sentido não fazer isso.

“Você conseguiu o que queria esse tempo todo. Você conseguiu a luta pelo campeonato. Você teve a chance de realizar seu sonho. Agora, se seu sonho é ganhar mais alguns trocados, não sei todos os detalhes do contrato, mas quanto dinheiro você vai ganhar realisticamente contra Conor contra Islam, afinal? Talvez sejam alguns milhões, mas você não pode ganhar alguns milhões? Chandler vai aceitar essa luta. Talvez ele estivesse apenas provocando Conor, cutucando e cutucando um pouco ou algo assim. A menos que haja algo gigantesco que estejamos esquecendo aqui, ele tem que aceitar a luta pelo título.”

