Matt Brown reage ao golpe de Muhammad Mokaev em Manel Kape, UFC cortando laços com ele

A lenda do UFC Matt Brown não defende que ninguém perca o emprego, mas ele entende por que o UFC decidiu cortar relações com Muhammad Mokaev.

Embora aparentemente houvesse uma infinidade de problemas que levaram à decisão de não renovar o contrato do prospecto peso-mosca de 23 anos, Mokaev não ajudou sua causa depois que ele entrou em uma briga pré-luta com Manel Kape no hotel anfitrião. Depois de ganhar uma vitória por decisão unânime no UFC 304, Mokaev confessou abertamente que deu um soco em Kape depois de pedir para tirar uma foto juntos antes de atacá-lo sem provocação.

Após o evento, o CEO do UFC, Dana White, deixou claro que Mokaev não retornaria à organização, mas aparentemente havia uma longa lista de queixas que levaram à sua demissão. De sua parte, Brown não acompanhou todos os movimentos que Mokaev fez, mas ouvir a admissão sobre o soco no estômago já era ir longe demais.

“Eu provavelmente o cortaria também, para ser honesto”, disse Brown no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “É surpreendente que eles fariam isso, sendo que o teto dele é muito alto. Eu já o vi lutar antes. O cara tem um teto muito, muito alto. Um cara jovem com muitas habilidades, muito talento. Mas quando você está surgindo assim, você não pode simplesmente fazer isso. Acho que o UFC já mostrou isso antes. Quando você é um novato, você não pode estar irritando muitas pessoas. Obviamente, como alguns, mas você não pode estar fazendo merdas estúpidas como essa.

“Uma vez que você é Jon Jones, e você está colocando todos aqueles traseiros nos assentos, sim, você se safa de alguma merda. Porque você está no negócio com o UFC. Você é um parceiro essencialmente. Enquanto quantas pessoas sintonizam para assistir Muhammad Mokaev? Quando ele vai e luta na PFL, quantas pessoas vão sintonizar e assistir Muhammad Mokaev? Então, há padrões duplos ou padrões triplos ou o que quer que seja. Existem padrões diferentes para cada lutador. Ele não está naquele nível para se safar com merdas como essa. Eu não sei a história, mas isso [sucker-punch] parece uma atitude covarde, e eu também não gostaria de fazer negócios com alguém assim.”

Obviamente, sem saber todos os detalhes, Brown não poderia falar especificamente sobre a situação de Mokaev, mas ele sabe por experiência própria como é lidar com o UFC, incluindo casamenteiros como Sean Shelby e Mick Maynard.

Ao longo de sua carreira de 16 anos no UFC, Brown construiu um relacionamento com a empresa que lhe deu certas liberdades que provavelmente não eram oferecidas a outros atletas. No caso de Mokaev, ele tem 23 anos e apenas sete lutas em sua carreira no UFC, mas parecia que devido a algum tipo de atrito nos bastidores, ele já estava em desacordo com os casamenteiros, bem como com White, após o UFC 304.

Brown sabe que qualquer comportamento que tenha levado o UFC a decidir que não valia a pena renovar o contrato com Mokaev deve ter sido ruim o suficiente para que o risco superasse a recompensa potencial.

“Eles sabem que quando ele fica maior, ganha um título ou algo assim, eles não podem confiar em você”, disse Brown. “Você é um canhão solto. O UFC sabe que com esses lutadores promissores, quando você ganha um cinturão e começa a ganhar dinheiro, começa a ter algum poder, isso só aumenta ainda mais.

“Toda essa merda que você começou quando estava em ascensão, só vai ficar maior e pior para eles. Então, é claro, por que eles iriam querer fazer negócios com alguém assim?”

Infelizmente para Mokaev, ele aparentemente não construiu boa vontade suficiente para que o UFC ignorasse quaisquer problemas que existissem.

Esse não é o caso de superestrelas como Jon Jones ou Conor McGregor, que enfrentaram uma série de controvérsias — incluindo várias prisões — fora do octógono, mas ambos provaram seu valor para o UFC, ao contrário de um jovem promissor como Mokaev.

“É literalmente como qualquer outro negócio”, explicou Brown. “Você fornece valor, você sai impune com mais. É disso que se trata. Se você fornecer valor suficiente, eles vão lhe dar mais margem de manobra nas coisas. Alguns caras sabem disso e tiram vantagem disso. Alguns caras meio que se lembram de onde vieram e todo esse tipo de coisa pegajosa.

“Aparentemente ele não estava interessado em construir um relacionamento, é o que eu estou supondo, ou não tinha construído um relacionamento com elas. É meio ruim para ele, mas parece merecido. Eu não sei a história toda, eu não entendo tudo, mas pelo que eu sei, parece merecido. Você dá um soco nas pessoas, especialmente nesse assunto. Peça uma foto e faça com que elas sejam legais e então dê um soco nelas. Isso é simplesmente sujo. Eu realmente não tenho nenhuma simpatia nesse caso, se essa for toda a história, que ele aparentemente admitiu.”

Por pior que pareça para Mokaev agora, Brown promete que pode haver um lado positivo em toda essa situação.

Como Mokaev é tão jovem, deixar o UFC lhe dá a chance de crescer, melhorar e amadurecer, e talvez em alguns anos ele faça o suficiente para ganhar um convite de volta.

“Por mais duro que o UFC possa ser com novatos como esse, eles também são muito complacentes”, disse Brown. “Eu vi muitos caras fazerem muita merda, serem cortados, se meterem em problemas, serem repreendidos e ainda assim voltarem e foi como se nunca tivesse acontecido.

“Já vimos isso muitas vezes. Eles podem perdoar. Não é o fim do mundo para Muhammad Mokaev.”

