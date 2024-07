Matt Gaetz é chamado de ‘idiota’ enquanto incomoda Kevin McCarthy na RNC

EXCLUSIVO: O congressista Matt Gaetz interrompe a entrevista do ex-presidente Kevin McCarthy no plenário do RNC. Gaetz teve que ser fisicamente contido pela segurança e disse: “Você seria vaiado para fora do palco se falasse” pic.twitter.com/unuY7kMib5

– Armstrong Williams 🇺🇸 (@Arightside) 16 de julho de 2024

@Lado direito