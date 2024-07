Matt Groening dos ‘Simpsons’ é acusado de não prevenir suposta agressão sexual de ex-funcionário

Além do mais, Scotto afirma que o mesmo colega de trabalho a bombardeava com mensagens de texto inadequadas… dizendo coisas como “olá, querida”, “sinto sua falta”, “sinto tanto sua falta, eu te amo, espero que você esteja bem, eu te amo, eu te amo” e “Eu te amo, como está nosso filho”.

Nos documentos, Scotto afirma que ela reclamou com Matt e sua esposa, Agustina Picassosobre as supostas agressões e assédio sexual… mas ela afirma que o casal “não tomou as medidas corretivas apropriadas” e que “Picasso sabia claramente do assédio e não agiu”.