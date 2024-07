Matt Hamill responde a Jon Jones e dispara contra Dana White

O ex-lutador do UFC Matt Hamill tem uma sugestão para o campeão peso-pesado Jon Jones e o CEO do UFC Dana White.

Hamill atualmente detém a única vitória sobre Jones de uma luta de 2009, onde Jones foi desqualificado por acertar uma série de cotoveladas de 12 a 6 — o que foi um golpe ilegal. No início desta semana, a Association of Boxing Commissions (ABC) aprovou uma mudança de regra tornando o golpe legal daqui para frente. Jones reagiu à notícia nas redes sociais, pedindo a White para ajudar a tirar a derrota oficialmente de seu registro.

O antigo destaque em O ultimo lutador, e o primeiro competidor surdo na história do UFC, deu sua opinião sobre o assunto e sugeriu uma revanche para resolver o assunto de uma vez por todas.

“Vamos cortar [to the chase Dana White] – Eu sei que você está desesperado para conseguir [Jon Jones] um recorde invicto. Vejo como você quer lucrar com isso! [It’s] também por que você o livra de todas as outras coisas.

“Que tal uma revanche? Ficarei feliz em lutar com ele por um título dos pesos pesados. Se eu vencê-lo, quero um cinturão do UFC. Me avise se Stipe Miocic desistir. Eu aceito [it on] em cima da hora, só lembre-se que ele já perdeu para mim.”

Hamill competiu no octógono 15 vezes, vencendo 10 dessas lutas. “The Hammer” não compete no UFC desde que perdeu para Thiago Silva no UFC Fight Night 29 há quase 11 anos. Hamill, no entanto, venceu suas duas lutas consecutivas na cena regional, incluindo uma vitória por decisão dividida na promoção da Pensilvânia, Maverick MMA, em sua luta mais recente em abril de 2018.