Matt Turner começa pelos EUA no gol, Yunus Musah entra no lugar de Tim Weah

Matt Turner começará no gol e Yunus Musah retorna à escalação dos Estados Unidos no lugar de Timothy Weah para a decisiva final da fase de grupos da Copa América contra o Uruguai, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, na segunda-feira.

Turner estava em dúvida após sofrer uma lesão na derrota de quinta-feira para o Panamá, enquanto Weah foi suspenso por dois jogos pelo cartão vermelho que recebeu no início do jogo contra o Panamá.

Os EUA provavelmente precisam vencer o jogo contra o Uruguai e torcer para que o Panamá não vença a Bolívia e reverta sua diferença negativa de gols para os americanos. Há outros cenários que podem ver os EUA chegarem às quartas de final, mas esses dependeriam do Panamá perder ou empatar com a Bolívia — um dos times mais fracos da América do Sul.

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, não estará presente na partida após ter sido suspenso porque seu time não saiu do intervalo no prazo previsto na segunda vitória na fase de grupos contra a Bolívia.

A Celeste vencerá o Grupo C com um empate ou melhor no jogo.