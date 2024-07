Matthew Judon tem conversas animadas com o técnico do Patriots, Mayo, e o chefe do time

FOXBOROUGH, Massachusetts — O linebacker externo do New England Patriots, Matthew Judon, que disse anteriormente que não sentia que seu contrato refletia seu valor e estava buscando uma promoção, não participou do primeiro treino completo do training camp na segunda-feira, depois de ter participado integralmente de quatro treinos anteriores.

Embora Judon não tenha participado do treino, sua presença no início da sessão — e a forma como o novo regime do técnico novato Jerod Mayo e do vice-presidente executivo de pessoal dos jogadores Eliot Wolf abordou o assunto — quase ofuscou a ação em campo.

Judon estava sentado em um barril de lixo observando os defensores passarem por exercícios no início quando Mayo se aproximou dele. Mayo falou com Judon por um curto período de tempo, e então Judon se levantou, disse algo a Mayo no que parecia ser um estilo animado e saiu do campo.

Judon também conversou apaixonadamente com Wolf e com o diretor de pessoal dos jogadores, Matt Groh, o que pode estar relacionado aos comentários que ele fez publicamente sobre seu descontentamento com seu status de contrato.

Por exemplo, em um clipe de prévia de uma aparição futura no podcast “Shut Up Marc”, Judon disse: “Eu amo futebol. Eu não amo o negócio do futebol. Eu não quero ser o vilão. Eu não quero ser o cara mau. Mas é como ‘Atire, me ajude. Nós temos o maior limite [space] na liga agora.”

Judon disse no podcast que escreveu sua própria proposta de contrato para os Patriots, mas não recebeu uma resposta. Não ficou claro quando o podcast foi gravado, mas em 24 de julho, Judon disse aos repórteres no campo de treinamento dos Patriots que não estava feliz em entrar no último ano de seu contrato que exige que ele ganhe um salário-base de US$ 6,5 milhões.

“Honestamente, é difícil entrar no último ano do acordo. Você meio que olha para todos na liga e no prédio, e os vê fechando acordos e trabalhando, e é difícil não sentir inveja ou ciúmes e coisas assim”, ele disse naquele dia.

“Mas eu tenho que focar em mim mesmo. Estou feliz por esses caras. Por mais que todos queiram me ver ficar aqui por muito tempo, isso não depende de mim. Você tem que perguntar para esses caras que estão tomando essas decisões.”

A reviravolta nos acontecimentos de segunda-feira ocorreu um dia após os Patriots anunciarem que o defensive tackle Christian Barmore, que Judon ajudou a orientar nas últimas três temporadas e que assinou um contrato de quatro anos no valor de até US$ 92 milhões em abril, foi diagnosticado com coágulos sanguíneos e está fora por tempo indeterminado.

No training camp do ano passado, Judon também inicialmente não treinou até que seu contrato fosse adoçado. Isso foi sob o regime anterior liderado pelo ex-técnico Bill Belichick.

Em junho, Judon disse à WZLX em Boston que não queria fazer isso de novo. Ele perdeu 13 jogos na temporada passada após sofrer uma ruptura no bíceps na derrota da Semana 4 para o Dallas.

“Você meio que continua tendo acessos de raiva, acessos de raiva, acessos de raiva — e então você não sai e faz o que deveria fazer — meio que envelhece muito rápido. Eu realmente não estou tentando fazer isso”, ele disse na entrevista de rádio. “Eu não estou preocupado em resistir, ficar de fora ou ficar de fora, meio que protestando. Eu só vou sair aqui e meio que tocar, porque ano passado, essas coisas eram lixo. Eu realmente não gosto disso.”