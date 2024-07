Matthew Stafford se reporta ao acampamento dos Rams após ajuste de contrato

O técnico do Los Angeles Rams, Sean McVay, disse que Matthew Stafford se apresentou ao acampamento depois que o time conseguiu ajustar o contrato do quarterback.

Stafford deveria receber US$ 31 milhões nesta temporada do contrato de quatro anos e US$ 160 milhões que assinou com os Rams em 2022. Embora ele tenha três anos restantes no contrato, esta próxima temporada seria a última com salário garantido.

Ao entrar na temporada de 36 anos, Stafford, o veterano quarterback, buscava mais segurança.

Stafford ocupa a 12ª posição na liga em salário médio anual para um quarterback, empatado com o quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott, e o quarterback do New York Giants, Daniel Jones.