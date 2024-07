Mauricio Umansky se aconchega com a atriz Nikita Kahn na Grécia

TMZ. com

Maurício Umansky está passando algum tempo de qualidade com a atriz Nikita Kahn na Grécia… aconchegando-se em um famoso clube de praia e parecendo muito com um novo casal fofo.

O TMZ obteve fotos e vídeos de Mauricio e Nikita no Scorpios Beach Club em Mykonos… onde eles compartilharam uma cabana por algumas horas antes de saírem de mãos dadas.

Mauricio está de bermuda e Nikita, que participará de um próximo filme estrelado por Alex Baldwin dar Terrence Howard está usando um minúsculo biquíni preto com uma bandana no cabelo.

O pessoal que estava lá disse que Mauricio e Nikita estavam se aconchegando e se beijando no day club… e temos algumas imagens deles tirando selfies juntos em trajes de praia.

Depois de fazerem as malas e vestirem algumas camisas na saída, Mauricio agarra a mão de Nikita e a ajuda a subir as escadas em direção à saída.

Eles certamente estão agindo como um casal aqui, e pelo menos as pessoas no clube têm a impressão de que estão apaixonados.

Lembre-se, Nikita, de 33 anos encontrei Mauricio no aeroporto em Mykonos no início desta semana, cumprimentando-o com um grande abraço e um beijo caloroso.