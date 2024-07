Max Scherzer passa Justin Verlander e fica em 10º na lista de K’s da carreira

ARLINGTON, Texas — O três vezes vencedor do prêmio Cy Young, Max Scherzer, subiu para a 10ª posição na lista de strikeouts da carreira e o maior número entre os arremessadores ativos, com 3.400, marcando nove strikeouts, o recorde da temporada, para o Texas Rangers na quinta-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Chicago White Sox.

Scherzer passou o também vencedor de três Cy Young Justin Verlander com seu terceiro do jogo, e 3.394º de sua carreira, depois que Eloy Jiménez pegou uma bola rápida de 93,3 mph para um terceiro strike chamado no segundo inning. Scherzer havia igualado seu antigo companheiro de equipe com seu segundo strikeout, quando Andrew Vaughn balançou e errou um slider de 83,8 mph para o último out do primeiro.

“Incrível. Quer dizer, você olha para a carreira dele, estar no top 10, é muito especial”, disse o técnico do Rangers, Bruce Bochy, antes do jogo. “Este jogo já está acontecendo há muito tempo… e ele é um dos melhores arremessadores do jogo. E os números mostram isso.”

Dois dias antes de seu aniversário de 40 anos, Scherzer lançou 62 de 85 arremessos para strikes em seu 464º jogo na carreira em 17 temporadas da liga principal. Ele permitiu uma corrida e caminhou uma enquanto arremessava uma bola de três rebatidas em seis innings para obter sua segunda vitória da temporada.

Ele também jogou pelo Arizona, Detroit, Washington, Los Angeles Dodgers e New York Mets. Ele fez parte dos títulos da World Series com o Nationals em 2019 e com o Rangers na temporada passada.

Verlander, de 41 anos, agora com Houston, e Scherzer foram companheiros de equipe com os Tigers de 2010 a 2014, durante um período em que ambos ganharam o prêmio de maior arremessador do beisebol. Scherzer foi o vencedor do Cy Young em 2013, e depois novamente em 2016 e 2017 com o Washington Nationals. Verlander ganhou esse prêmio em 2011, e em 2019 e 2022 com os Astros.

Verlander não arremessa pelos Astros desde 9 de junho por causa de rigidez no pescoço que o fez entrar para a lista de lesionados. Suas 519 partidas são as maiores entre os arremessadores ativos, enquanto Scherzer está em segundo com 455 em duas temporadas a menos.

Foi apenas a sétima partida de Scherzer desde a cirurgia nas costas na offseason. Ele saiu no sábado contra Baltimore após duas entradas e 53 arremessos por causa de fadiga no braço.