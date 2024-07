Maya Rudolph: Os espectadores do ‘SNL’ estão pedindo que ela volte a interpretar Kamala Harris

CNN

Maya Rudolph, você acordou.

Se é temporada de eleições, também é o momento em que os escritores do “Saturday Night Live” se reúnem para muitas sátiras envolvendo política. O programa noturno pode já ter uma titular quando se trata de retratar a vice-presidente Kamala Harris: Maya Rudolph.

A ex-integrante do elenco do “SNL” interpretou Harris tão bem em uma aparição especial em um esquete de debate democrata em 2019 que Rudolph ganhou um Emmy. Desde então, ela voltou a interpretar Harris várias vezes, incluindo outra aparição memorável quando apresentou o programa em 2021 e ganhou outro Emmy.

VP Fly Debate Aberto Frio – SNL



Considerando que Harris agora está concorrendo à presidência, faz sentido que muitos espectadores do “SNL” estejam pedindo que Rudolph retome seu papel nos meses que antecedem a eleição.

“Upside? Maya Rudolph,” a atriz e escritora Amy Sedaris legendou uma postagem no Instagram com uma foto de Rudolph como Harris no “SNL.”

“Espero que Maya Rudolph tenha liberado sua agenda”, escreveu o jornalista Yashar Ali no X.

Rudolph disse ao The Hollywood Reporter em uma entrevista de 2020 que o produtor executivo do “SNL”, Lorne Michaels, entrou em contato com ela assim que Biden nomeou Harris como sua companheira de chapa.

“Ele me enviou um GIF meu, como Kamala, de óculos escuros, tomando um coquetel e dizendo, ‘Oh, não’”, ela disse à publicação na época. “Isso realmente me fez rir.”

Rudolph acrescentou que seu telefone “explodiu” após o anúncio, e ela pensou por um segundo: “É meu aniversário de novo?”

Aposto que o telefone dela está tocando novamente.

A quinquagésima temporada do “Saturday Night Live” está marcada para começar em 28 de setembro.