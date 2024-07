Mayorkas nomeia painel bipartidário para liderar revisão independente da tentativa de assassinato de Trump

CNN

O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, sob pressão da Casa Branca e do Congresso, revelou no domingo os especialistas que conduzirão uma revisão independente da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, envolvendo ex-altos funcionários da Segurança Interna que serviram em vários governos, bem como autoridades policiais.

Alguns dos escolhidos para servir no painel independente incluem Janet Napolitano, ex-secretária do DHS, e Mark Filip, ex-juiz federal e procurador-geral adjunto do presidente George W. Bush.

O Departamento de Segurança Interna e a Casa Branca têm administrado de perto como o Serviço Secreto está lidando com as consequências da tentativa de assassinato de Trump. A revisão independente é um esforço de autoridades para se antecipar às revisões e audiências do Congresso que acontecem no Capitólio, fontes familiarizadas com o assunto disseram à CNN.

Nos últimos dias, o Departamento de Segurança Interna entrou em contato com indivíduos, incluindo alguns ex-funcionários do governo, para avaliar o interesse e selecionar quem conduzirá uma revisão independente do tiroteio no comício de Trump.

A revisão decorre de uma solicitação do presidente Joe Biden para conduzir uma revisão independente da tentativa de assassinato de Trump no último fim de semana. Mayorkas disse aos repórteres na semana passada que queria a revisão pronta e funcionando em questão de dias.

“Estamos comprometidos em chegar ao fundo do que aconteceu em 13 de julho, e sou grato aos ilustres membros desta revisão independente que trarão décadas de experiência em operações de segurança e aplicação da lei para esta importante investigação”, disse Mayorkas em um comunicado no domingo.

“Esta revisão independente examinará o que aconteceu e fornecerá recomendações práticas para garantir que eles cumpram sua missão infalível da forma mais eficaz possível e para evitar que algo assim aconteça novamente”, acrescentou.

Michelle Watson, da CNN, contribuiu para esta reportagem.