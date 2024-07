Mayra Bueno Silva compartilha foto de ferimento na cabeça costurado do UFC 303

Mayra Bueno Silva não concordou com a paralisação em sua luta mais recente, mas parece que os árbitros tomaram a decisão certa, se o resultado servir de indicação.

Macy Chiasson conseguiu uma vitória por interrupção médica sobre Silva no último sábado no UFC 303 após abrir um corte grotesco sobre o olho direito de Silva com uma cotovelada. Apesar dos protestos de Silva, a luta foi encerrada em pouco menos de dois minutos do segundo round e Chiasson foi declarado o vencedor.

Na terça-feira, Silva compartilhou uma imagem do ferimento após os pontos em suas redes sociais e é justo dizer que ainda há muito o que curar.

Embora Chiasson certamente estivesse satisfeita com sua performance, os competidores estavam a caminho de um potencial prêmio de Luta da Noite após um primeiro round divertido. Infelizmente para Silva, o grande corte em sua cabeça levou o médico do ringue a intervir e dizer que Silva não poderia continuar com segurança.

Foi uma pausa difícil para Silva, que perde lutas consecutivas pela primeira vez em sua carreira. Em janeiro passado, no UFC 297, ela perdeu uma decisão de cinco rounds para Raquel Pennington em um confronto pelo título vago peso galo do UFC.