Mayra Bueno Silva enfrenta possível punição por pular do octógono após derrota no UFC 303

Mayra Bueno Silva pode enfrentar uma penalidade financeira da Comissão Atlética de Nevada depois de pular sobre a grade após sua derrota para Macy Chiasson no UFC 303 em junho.

A brasileira pulou para fora do octógono depois que sua luta foi interrompida pelo médico ao lado do octógono devido a um corte horrível que ela sofreu no olho.

Na terça-feira, a comissão revelou que US$ 2.500 da bolsa de US$ 100.000 de Silva foram retidos depois que ela recebeu instruções explícitas para não pular da jaula.

Uma resolução no caso de Silva é esperada na próxima audiência da comissão, marcada para 27 de agosto.

Antes de competir, os atletas recebem inúmeras instruções sobre comportamentos que podem colocá-los em apuros, e pular para fora do octógono após uma luta não é permitido pela comissão.

Diego Lopes enfrentou uma sanção semelhante depois de pular sobre a gaiola após sua vitória sobre Sodiq Yusuff no UFC 300 em abril. O CEO do UFC, Dana White, disse na época que pagaria quaisquer multas que a comissão aplicasse após permitir que Lopes pulasse sobre a gaiola para cumprimentá-lo após a vitória.

A comissão acabou multando Lopes em US$ 2.500, além de honorários advocatícios, por pular a grade.

Silva pode enfrentar a mesma punição porque Lopes também ganhou US$ 100.000 por sua luta, o que resultou na multa de US$ 2.500 aplicada pela comissão.

Silva descobre seu destino na próxima reunião da comissão, mas, por enquanto, US$ 2.500 de sua bolsa permanecem retidos até que uma resolução seja tomada sobre sua punição.