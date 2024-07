Mbappé pode idolatrar Ronaldo, mas pode acabar com sua carreira na Eurocopa

HAMBURGO, Alemanha — Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé se encontraram pela primeira vez há 12 anos; Ronaldo, o Real Madrid garotaatico e Mbappé, o garoto desconhecido de Paris em uma viagem de reconhecimento.

Há uma foto do dia em dezembro de 2012, tirada no centro de treinamento Valdebebas, em Madri. Ronaldo está sorrindo e dando um sinal de positivo, enquanto Mbappé parece exatamente o adolescente fascinado.

Na sexta-feira, em Hamburgo, eles se encontrarão novamente. Agora é Mbappé, o novo rosto do Real Madrid, e Ronaldo, o homem chegando ao fim de sua era de grandeza, que inclui sucesso no Bernabéu que Mbappé só pode esperar igualar. Aos 39 anos, Ronaldo está vivendo seus últimos dias como o astro global preeminente do futebol europeu. Mbappé é um dos que estão na fila para assumir.

Aos 14 anos, o quarto de Mbappé em sua casa no subúrbio de Bondy, no nordeste de Paris, estava coberto de fotos de Ronaldo. Ele assistia a vídeos de seus gols no YouTube. Quando sua transferência gratuita do Paris Saint-Germain para o Real Madrid foi confirmada em junho — seguindo os passos de seu ídolo de infância — Ronaldo postou um comentário sobre o anúncio do internacional francês no Instagram dizendo que era “minha vez de assistir”. O comentário recebeu mais de cinco milhões de “curtidas” na plataforma de mídia social.

Talvez seja uma reviravolta do destino que Mbappé, que tem sido tão aberto sobre a inspiração que tirou de Ronaldo, possa acabar desempenhando um papel no fim de uma parte da carreira de seu herói. Ronaldo disse que se Portugal perder para a França nas quartas de final da Euro 2024, será sua última aparição em um Campeonato Europeu.

“É, sem dúvida, minha última Eurocopa”, disse ele após uma noite emocionante contra a Eslovênia nas oitavas de final.

Ronaldo marcou seu primeiro gol internacional na Euro 2004 quando adolescente, há 20 anos, e ganhou seu primeiro e único troféu internacional na Euro 2016. Diz tudo sobre sua longevidade que, quando ele confirmou que não jogaria em outro torneio, ainda havia um elemento surpresa, apesar do fato de que ele terá 43 anos quando a Euro 2028 começar. Ele está por aí há tanto tempo que na sexta-feira provavelmente dividirá o campo com o atacante francês Marcus Thuram, cujo pai Lilian jogou contra Ronaldo em uma semifinal da Copa do Mundo há 18 anos nesta semana.

Depois de duas décadas e mais de 1.000 jogos profissionais, as pessoas pararam de tentar adivinhar quando ele pode desistir. Ele ainda pode continuar até a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos, em dois anos.

A carreira de Ronaldo (895 gols em 1.230 jogos) tem sido tão notável que Mbappé, de 24 anos, considerado um dos melhores atacantes do mundo, precisaria marcar 40 gols por temporada pelos próximos 14 anos para igualar seus números surpreendentes (atualmente ele tem 336 gols em 455 jogos). O Real Madrid só pode esperar que ele chegue perto, tendo finalmente conseguido seu homem após uma perseguição que começou em 2012 e aquela viagem a Valdebebas.

Mbappé fez seu nome no Monaco e no PSG, mas se mudar para Madri o catapultará para um nível diferente de estrelato, assim como aconteceu com Ronaldo em 2009. Um dos melhores jogadores do mundo se juntando ao que é indiscutivelmente o maior clube do mundo foi uma combinação perfeita quando Ronaldo chegou do Manchester United por uma taxa recorde mundial de € 94 milhões há 15 anos. Há um sentimento semelhante com Mbappé agora.

O português Cristiano Ronaldo e o francês Kylian Mbappé se enfrentaram na última Eurocopa, mas desta vez um deles voltará para casa no apito final. Angel Martinez – UEFA/UEFA via Getty Images

Ronaldo é talvez o único jogador que sabe o que Mbappé vivenciará sob os holofotes intensos da capital espanhola, mas enquanto se preparam para o confronto direto em Hamburgo, eles enfrentam pressões muito diferentes.

Mbappé é a estrela no auge de seus poderes, esperado para marcar os gols para ajudar a França a vencer. Ronaldo, enquanto isso, está batalhando para mostrar que ainda merece seu lugar com Portugal em meio a um debate acirrado em casa sobre se, agora passado seu auge, ele é uma ajuda ou um obstáculo para o time.

Ambos tiveram seus altos e baixos na Alemanha. Mbappé marcou um pênalti contra a Polônia na fase de grupos, mas, usando uma máscara para proteger o nariz quebrado sofrido no primeiro jogo contra a Áustria, ele não pareceu estar em sua melhor forma.

Ronaldo, jogando sua sexta Euro, ainda não marcou e perdeu um pênalti na prorrogação contra a Eslovênia. Ele caiu em lágrimas depois de ver sua mãe Dolores, visivelmente chateada nas arquibancadas, mas ainda conseguiu se firmar para marcar na disputa por pênaltis e ajudar a passar Portugal.

Ronaldo foi deixado no banco para as quartas de final da Copa do Mundo de Portugal no Catar há dois anos pelo ex-técnico Fernando Santos, uma decisão que na época parecia ter encerrado sua carreira internacional. Reintegrado pelo antecessor de Santos, Roberto Martínez, ele marcou 10 gols durante uma campanha de qualificação quase impecável. Ainda assim, as perguntas não vão embora.

Martínez foi questionado em quase todas as entrevistas coletivas na Alemanha sobre se Ronaldo ainda deveria começar jogos neste nível. No entanto, ele veio armado com números para sustentar sua posição. Ronaldo marcou 50 gols em 51 jogos pelo Al Nassr na temporada passada — embora na Saudi Pro League, que não é considerada do mesmo padrão que as da Europa — enquanto os possíveis substitutos Gonçalo Ramos e João Félix marcaram 12 e 10 pelo PSG e Barcelona, ​​respectivamente.

O estilo de jogo de Martínez — com laterais com licença para avançar e muitos cruzamentos na área — é projetado para se adequar aos instintos predatórios de Ronaldo e ele não vai mudar isso agora, apesar do fracasso do capitão em marcar até agora. Às vezes, contra a Eslovênia, havia uma sensação de desespero sobre Ronaldo; tentando coisas que seu corpo não o deixa mais fazer e exigindo cobranças de falta perto da área antes de errar todas as vezes.

Mbappé também não teve o seu próprio caminho e houve sugestões na França de que a abordagem pragmática de Didier Deschamps não tira o melhor de um dos atacantes mais emocionantes do mundo. Há uma sensação incômoda de que um time que tem a maior profundidade de talento na Euro está excessivamente dependente de Mbappé ter um momento mágico, em vez de vencer jogos por causa de um sistema de ataque habilidoso.

A França era uma das favoritas antes do torneio, mas conseguiu chegar às quartas de final sem marcar gols em jogadas abertas. Eles tiveram 20 tentativas contra a Bélgica nas oitavas de final, mas venceram graças a um gol contra de Jan Vertonghen no final. Eles continuam favoritos para vencer Portugal e chegar às semifinais, embora ainda possa se resumir a quem Ronaldo ou Mbappé tiver o melhor dia.

Nove anos após sua primeira foto juntos em Madri, Ronaldo e Mbappé foram fotografados juntos novamente na última Eurocopa. Desta vez foi no túnel da Puskás Arena em Budapeste após um empate de 2 a 2 entre Portugal e França na fase de grupos. Eles saíram do campo juntos, trocaram camisas e compartilharam uma piada, sabendo que suas campanhas continuariam em caminhos separados na fase eliminatória. Desta vez é tudo ou nada e apenas um ficará sorrindo.