MDB de Ronaldo Lopes marca convenção partidária para 29 de julho em Penedo

A convenção partidária do MDB está marcada para o dia 29 de julho, em Penedo. O evento, que também contará com a participação dos partidos PSB, PV, PT, Solidariedade, PCdoB, PSD e Podemos, será realizado na Câmara Municipal de Penedo. As reuniões administrativas começarão às 9h, enquanto a solenidade oficial, que definirá os candidatos a prefeito e vice-prefeito da coligação, está programada para as 15h.

Durante a convenção, Ronaldo Lopes poderá ser confirmado como candidato a prefeito pelo MDB, e Valdinho Monteiro como seu vice. O evento deve atrair diversas lideranças políticas e militantes. A presença do governador de Alagoas, Paulo Dantas, reforça a importância da convenção, destacando o apoio ao projeto político liderado por Ronaldo Lopes, que também contará com a presença de outras lideranças estaduais e municipais.

A convenção será um momento decisivo para a coligação, pois oficializará a chapa que disputará a prefeitura de Penedo nas próximas eleições. A coligação, formada por partidos com diferentes ideologias, busca unir forças para apresentar um projeto sólido e abrangente para a cidade. Ronaldo Lopes, com sua experiência política e administrativa, e Valdinho Monteiro, com sua atuação focada nos povoados, representam o progresso para Penedo continuar acelerando cada vez mais.

O evento será aberto ao público, permitindo que os eleitores acompanhem de perto os discursos e as propostas dos candidatos.

Por: Assessoria