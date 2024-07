Medalha de ouro olímpica do ‘Dream Team’ de Clyde Drexler chega a leilão

A medalha de ouro olímpica que Clyde Drexler vencido como parte do famoso “Dream Team” de 1992 agora pode ser todo seu… e embora você não precise ser um jogador como The Glide para colocar as mãos nele – é melhor você ter alguns bolsos fundos!

TMZ Esportes aprendeu… o pedaço da história do basquete acabou de acertar o quarteirão em Leilões Goldin na segunda-feira – e com um lance inicial de US$ 250 mil, espera-se que ele arrecade uma pequena fortuna quando o martelo final cair.

Não está claro por que Drexler se separou da peça – mas ele preencheu uma carta de autenticidade em abril, proclamando que não tinha intenções de lutar para recuperar o prêmio em qualquer momento no futuro. Ele também declarou na LOA que nunca buscará uma reprodução dela por meio do Comitê Olímpico dos EUA.

Drexler obteve suas impressões digitais pela primeira vez no prêmio em Barcelona… quando ele, Michael Jordan, Larry Pássaro, Magia Johnson e uma série de outros membros do Hall da Fama se uniram para vencer a Croácia na final dos Jogos, depois de fechar as portas da competição no evento.

Drexler e companhia. venceu todos os oito confrontos de forma convincente… e desde então é considerado o melhor time já montado.

De acordo com os especialistas da Goldin, é a primeira vez que um ouro do “Dream Team” é colocado à venda – e eles estão confiantes de que provavelmente será a última também.

“Escasso não descreve esta medalha”, disseram os especialistas.