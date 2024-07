Médico de Donald Trump fornece atualização sobre ferimento de bala

Congressista Ronny Jackson – que serviu como médico do presidente tanto sob Trump quanto Barack Obama – colocar para fora um memorando Sábado detalhando o ferimento de Trump após a tentativa de assassinato do último sábado.

No memorando, Jackson diz que correu para se encontrar com Trump em Bedminster, Nova Jersey, horas depois do tiroteio, e que ficou com ele desde então, cuidando de seus cuidados.

Jackson diz que a bala causou inchaço que desapareceu desde então. No entanto, ele admite que ainda há sangramento intermitente no ouvido, exigindo a colocação do curativo – nada com que se preocupar, de acordo com o bom médico.