Megan Fox interpreta uma mulher grávida no novo videoclipe de Machine Gun Kelly

Megan Raposa está grávida… ou pelo menos está interpretando uma mulher grávida em um novo videoclipe com seu namorado astro do rock.

Aqui está o acordo… Metralhadora Kelly dar Rolinho de gelatina acaba de lançar o vídeo de sua colaboração, “Lonely Road”, e Megan tem o papel principal de uma mulher grávida que dá à luz no final da música.

No início do vídeo, Megan estreia a barriguinha do bebê… e MGK fica beijando e acariciando sua barriga em algumas cenas. Muito selvagem, certo?