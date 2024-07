Meghan Markle bate na parede: Ninguém quer ser CEO de sua marca de estilo de vida, e ela só pode ter uma última opção

Eapesar de enfrentar críticas generalizadas, Meghan Markle continua comprometida em lançar sua nova marca de estilo de vida, American Riviera Orchard. No entanto, sua busca por um CEO para liderar a marca encontrou um obstáculo, com a busca inicial supostamente não rendendo candidatos adequados. Como resultado, Meghan agora está considerando uma potencial parceria com Netflixo que envolveria a gigante do streaming nomeando seu próprio CEO para supervisionar as operações.

O momento de MeghanO lançamento da marca ‘s foi fortemente examinado, com muitos expressando preocupações sobre sua insensibilidade à luz dos desafios de saúde enfrentados pelos membros da família real. Alguns rotularam suas ações como “sem vergonha”, questionando sua falta de sensibilidade e timing.

Ideia de podcast de Meghan Markle foi cancelada pelo SpotifyMarca English

Um indivíduo expressou sua desaprovação nas redes sociais, afirmando: “Sim, quando a Princesa Catherine e o Rei Charles estão em tratamento de quimioterapia, parece o momento perfeito para tentar fazer as pessoas comprarem sua geleia cara.” Outro crítico comentou: “Realmente não sinto que isso possa ser inapropriado em termos de momento.”

Em meio à reação e aos desafios para encontrar um CEO, Meghancolaboração anterior com Netflix na forma de documentários de curta duração “Harry e Meghan” também foi alvo de escrutínio. Muitos estão céticos sobre o interesse potencial da plataforma de streaming em fazer parceria com ela novamente, dado o resultado decepcionante de seu empreendimento anterior.

A busca por um CEO por Markle encontra obstáculos

Além da busca por um CEO e das críticas públicas, a marca de Meghan foi recebida com ceticismo por fãs da realeza, que questionam a necessidade de seu empreendimento e seu sucesso potencial. O sentimento geral parece ser de dúvida e antecipação do fracasso.

As complexidades de lançar uma nova marca em meio ao escrutínio público e desafios pessoais são, sem dúvida, complexas. Apesar dos obstáculos que ela enfrenta, a determinação de Meghan em estabelecer sua marca de estilo de vida é evidente. Embora o caminho à frente possa ser desafiador, ainda não se sabe como ela navegará por esses obstáculos e se ela poderá, finalmente, encontrar sucesso em suas atividades empreendedoras.

Como Meghan continua a perseguir sua visão para Pomar da Riviera Americanaos desenvolvimentos em desenvolvimento em torno da liderança de sua marca e da recepção pública serão, sem dúvida, monitorados de perto. Se ela pode superar os obstáculos atuais e remodelar a opinião pública ainda está para ser visto.