Meghan Markle é criticada por especialista real que a chama de “agente de veneno”

EUuma afirmação chocante, especialista real Tom Bower rotulou Meghan Markle como “uma agente de veneno” e “imparcial em seu ódio”. Durante uma entrevista com o Sun Royal Editor Matt Wilkinson no Royal Exclusive Show, Bower não se conteve em expressar suas críticas mordazes ao Duquesa de Sussex.

CaramanchãoOs comentários de ‘s centraram-se em Meghansuposta capacidade de destruir relacionamentos para seu próprio benefício. Ele declarou: “Meghan é uma agente venenosa, ela é capaz de destruir relacionamentos e quando ela os cultiva é sempre para seu próprio bem, para seu próprio propósito.” De acordo com Bower, Meghan não tem generosidade de espírito e causou grande tristeza ao criar um abismo entre o príncipe Harry e sua família, além de se afastar do próprio pai e da meia-irmã.

O relacionamento tenso entre Meghan e seu pai, Thomas, foi amplamente divulgado. Thomas está afastado da filha desde que sofreu dois ataques cardíacos na véspera do casamento dela com o príncipe Harry. O homem de 80 anos não conseguiu cumprir o papel tradicional de levar Meghan até o altar, e a comunicação deles cessou desde então.

Bower comentou sobre isso, dizendo: “É realmente uma das grandes tristezas desta saga, que Meghan tenha destruído o relacionamento entre Harry e sua família, assim como ela destruiu o relacionamento não apenas com seu pai, mas também com sua meia-irmã.”

Bower critica Markle por laços familiares tensos

A situação piorou quando Thomas posou para fotos de paparazzi antes do casamento real, levando a mais tumulto entre eles. Bower afirmou: “Ela não é realmente alguém que tenha algum tipo de generosidade de espírito.”

Apesar da rixa, Thomas fez esforços para se reconciliar com Meghan. Ele admitiu publicamente que as fotos dos paparazzi foram um erro e se desculpou sinceramente por suas ações. No entanto, as tentativas de reconciliação não foram bem-sucedidas, e o afastamento continua.

A rixa atual entre Meghan e sua família serve como um lembrete dos desafios que vêm com a navegação de relacionamentos pessoais aos olhos do público. À medida que a situação continua a se desenrolar, é crucial abordá-la com sensibilidade e compaixão por todas as partes envolvidas.