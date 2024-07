Meghan Markle, Kimberly Williams-Paisley e um colar de £ 12.800 se encontram na Itália

Meghan Markle está evidentemente aproveitando o verão, pois foi vista em Montecito, Califórniacom sua amiga e colega atriz Kimberly Williams-Paisley no final de semana.

A figura controversa entre os Família Real Britânicadevido às constantes brigas entre ela e o marido Príncipe Harry contra o resto da família, raramente fica fora dos holofotes públicos de alguma forma.

Desta vez, isso se deveu principalmente ao fato de ela estar passeando em uma área de alta classe da cidade, primeiro no restaurante italiano Tre Lune, onde celebridades costumam ser vistas jantando.

Mas a atenção foi atraída pelo caro colar Cartier que ela estava usando – avaliado em £ 12.800, junto com um Cartier Tank de ouro e uma pulseira Cartier Love (£ 5.000).

Markle continua a enfrentar críticas no Reino Unido

Markle está longe de ser uma figura querida no Reino Unidojá que ela e o marido estão constantemente em desentendimentos com outros membros da Família real.

Recentemente, o especialista real Tom Bower rotulou Meghan Markle como “um agente de veneno” e “implacável em seu ódio”. Durante uma entrevista com o editor do Sun Royal, Matt Wilkinson, no Royal Exclusive Show, Bower não se conteve em expressar suas críticas mordazes à duquesa de Sussex. Os comentários de Bower se concentraram na suposta capacidade de Meghan de destruir relacionamentos para seu próprio benefício.

Ele afirmou: “Meghan é uma agente de veneno, ela é capaz de destruir relacionamentos e quando ela os cultiva é sempre para seu próprio bem, seu próprio propósito.” De acordo com Bower, Meghan não tem generosidade de espírito e causou grande tristeza ao criar uma brecha entre Príncipe Harry e sua família, além de se afastar do próprio pai e da meia-irmã.