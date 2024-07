Meghan Markle quer confrontar o rei Charles, mas o príncipe Harry intervém e tenta mediar

Meghan Markle está supostamente chateada com o recente lançamento de produto do Rei Charles e está considerando confrontá-lo sobre isso. Uma fonte revelou que Meghan havia lançado suavemente sua nova marca de estilo de vida, Pomar da Riviera Americanano início deste ano e vinha provocando os fãs com entusiasmo com prévias de seus próximos produtos, como artigos para casa e geleias. No entanto, seus esforços promocionais foram ofuscados pelo último lançamento do Rei – seu orgânico Mel da Highgrove Royal Estate.

Segundo a fonte, Meghan vê o momento do lançamento do produto do Rei como mais do que apenas uma coincidência e está ansiosa para abordar a situação com seu sogro. No entanto, o Príncipe Harry estaria impedindo-a de tomar qualquer ação direta.

Príncipe Harry recebe gesto inesperado de Meghan Markle em público

A fonte compartilhou, “Ela está tentando se estabelecer como uma magnata do estilo de vida, mas agora está competindo com uma rival real.” Parece que Meghan tinha planos de lançar sua própria linha de produtos de beleza masculina, mas agora se sente marginalizada pela nova colônia masculina do rei. Respingo de Highgrove.

A fonte explicou ainda: “Ela não tinha ideia [about this] e agora, de repente, como ela vê, há uma abundância de seus produtos no mercado. Ela está a um passo de ligar para Charles sobre o conflito, mas o príncipe Harry a está segurando.” Meghan está supostamente convencida de que as ofertas recentes de Charles são uma tentativa deliberada de impedir seu sucesso.

Pomar da Riviera Americana enfrenta bloqueio real

Apesar da aparente rivalidade, houve alegações anteriores de que Meghan espera apoio da Família Real para seu novo empreendimento comercial.

Está claro que Meghan é apaixonada por sua marca e está frustrada com o que ela percebe como um desafio dentro da família. A situação parece estar causando tensão, e é compreensível que ela queira lidar com isso. Será interessante ver como isso se desenrola e se haverá alguma resolução ou apoio da Família Real para os empreendimentos comerciais de Meghan.

Portanto, é importante que Meghan permaneça focada em sua visão e objetivos, independentemente de quaisquer desafios externos que ela possa enfrentar.