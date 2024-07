Melhor XI da Copa América 2024: James Rodríguez, Luis Díaz e mais

À medida que nos aproximamos da conclusão da Copa América de 2024 com a final entre Argentina e Colômbia no domingo em Miami, Luis Miguel Echegaray compartilha seu melhor time da competição deste verão.

De jogadores com desempenhos consistentemente impressionantes a conquistas renascentistas, aqui está o time do torneio da LME em uma formação 4-3-3.

Selecionar apenas um goleiro desta edição específica da Copa América nunca seria uma tarefa fácil, porque a natureza caótica deste torneio frequentemente traz à tona vários momentos de brilhantismo do goleiro. Mas, no final, Martínez merece o aceno e é por algumas razões.

Primeiro, vamos olhar para o fato de que ele teve a melhor porcentagem de defesas sem sofrer gols no torneio. Além disso, a Argentina não sofreu nenhum gol na fase de grupos e sofreu apenas um antes da final. Quando foi chamado, Martínez estava lá para salvar os campeões da Copa do Mundo que não estavam no seu melhor. Sua porcentagem de defesas (90%) foi a melhor de qualquer goleiro de equipe que passou da fase de grupos. Nas quartas de final, se a Argentina fosse honesta consigo mesma, admitiria que o Equador deveria ter vencido o jogo antes dos pênaltis e a principal razão pela qual eles garantiram uma vaga na final four não é por causa de Lionel Messi, mas Martínez, que foi notável nos pênaltis, ecoando o que fez na Copa América anterior e na final da Copa do Mundo contra a França no Catar.

Na semifinal contra o Canadá, ele jogou um encontro relativamente tranquilo até o final, quando o time da Concacaf bateu na porta, mas mais uma vez ele fez uma grande defesa com os pés. Foi sua quarta partida sem sofrer gols. Mas aqui está a principal razão pela qual ele ganhou meu voto: nesta Copa América em particular, quando as fichas estão baixas para a Argentina e os campeões da Copa do Mundo buscam liderança, não é apenas Messi que eles estão procurando no momento. É o goleiro deles, que está sempre pronto.

jogar 2:00 Herculez Gomez: James Rodriguez é o melhor jogador do torneio Herculez Gomez, Kasey Keller e Ali Krieger fazem grandes elogios a James Rodriguez após a grande vitória da Colômbia nas quartas de final sobre o Panamá.

Deixe-me começar dizendo que, apesar do cartão vermelho irracional de Muňoz contra o Uruguai, ainda estou dando a ele este prêmio porque ele foi excelente no geral neste torneio. É um lembrete de que o melhor e mais discreto negócio da última temporada na Premier League foi a aquisição do colombiano de 28 anos pelo Crystal Palace, que estava jogando pelo Genk antes de sua mudança para o sul de Londres.

Simplificando, Muñoz foi magnífico para a Colômbia até o terrível lapso de julgamento quando decidiu dar uma cotovelada no uruguaio Manuel Ugarte na quarta-feira à noite. De qualquer forma, ele é um fator principal pelo qual os finalistas são um dos melhores times do jogo internacional agora, sem falar na América do Sul. Antes de sua expulsão, Muñoz estava entre os três primeiros em tackles ganhos (por FBREF) e entre os quatro primeiros quando você combina interceptações.

No entanto, seu jogo não termina aí; ele também é uma máquina ofensiva com dois gols e uma assistência. Ele é mais do que estatísticas, também, pois é sua incrível taxa de trabalho que impressiona. No caminho para a final, Muñoz percorreu muito terreno para Os Cafeteros que o técnico Néstor Lorenzo não teve que se preocupar com a ponta direita. Muňoz é sem dúvida o melhor lateral direito das Américas, e é uma pena enorme que um momento tenha arruinado a conclusão de seu tempo na Copa América. No entanto, ele pertence a esta escalação porque o caminho da Colômbia para a final não acontece sem ele.

Messi chama Romero de melhor defensor do mundo e, apesar de seu preconceito, vale a pena discutir. Romero não é apenas um dos melhores tacklers e jogadores-chave quando se trata de antecipar o perigo, mas também lida com uma das responsabilidades mais valiosas para a Argentina de Lionel Scaloni, que é levar a bola para frente e permitir que seu time se acomode.

Copa América 2024: Características e reação Mantenha-se atualizado com todos os resultados, cobertura de notícias e histórias sobre os maiores nomes e times dos Estados Unidos conforme o torneio avança. Copa América 2024

Isso tem sido particularmente importante neste torneio, onde a Argentina não tem sido tão impressionante ofensivamente quanto em torneios anteriores. No momento em que escrevo, Romero lidera a competição em corridas (238) e passes completados (285), e isso com ele descansando no último jogo do grupo. Ele é crítico na construção de jogadas de seu time. Mas também é sobre sua presença e parceria ao lado de Lisandro Martínez que o torna uma das melhores paredes que qualquer goleiro poderia ter.

Se a Argentina quiser vencer a Copa América duas vezes seguidas, a liderança de “Cuti” Romero será necessária.

O jogador de 22 anos está supostamente no radar dos maiores times da Europa e da Premier League, e honestamente, não o vejo no Eintracht Frankfurt por muito mais tempo. Pacho teve quase 10 rebatidas por partida na fase de grupos, o que foi o melhor para qualquer zagueiro. Ele foi o principal motivo pelo qual o Equador empurrou a Argentina para os pênaltis. Pacho, que é um produto da respeitada academia do time equatoriano Independiente del Valle, é sábio além de sua idade. Ele lê o jogo muito bem e teve algumas ótimas performances MOTM, incluindo na vitória vital contra o México.

Aos 21 anos, ele mostrou muita maturidade em sua primeira Copa América. O homem da Real Sociedad liderou em desarmes no terço final (20), a combinação de desarmes e interceptações (30) e foi o terceiro em bloqueios (8) no momento da escrita. O Vinotinto tem um bom lateral em seu elenco, alguém que pode se tornar uma força formidável e um grande impacto em direção ao seu objetivo de se classificar para sua primeira Copa do Mundo em 2026. Foi sua assistência para o gol de Salomón Rondón contra o Canadá, assim como vários afastamentos e 11 desarmes no que foi um confronto acirrado, apesar de perder nos pênaltis.

Sempre que o Equador jogava neste torneio, havia momentos em que eu pensava estar assistindo a dois Caicedos em campo. O meio-campista do Chelsea estava em todos os lugares. Liderando como uma ameaça box-to-box, ele era imponente e, apesar de ter apenas 22 anos, mostrou mais uma vez por que é um líder neste jovem e dinâmico time equatoriano.

Ele terminou o torneio em sexto em tackles (17) e apenas um meio-campista foi melhor, o uruguaio Manuel Ugarte, que também está na minha lista. Mas Caicedo foi um melhor que Ugarte quando se tratou de derrubar dribladores indo em direção ao seu gol, liderando qualquer jogador ofensivo na competição.

Mas a maior força do seu jogo, e o motivo pelo qual ele é altamente considerado, é porque ele é o equivalente futebolístico de um safety do Pro Bowl na NFL. Caicedo interceptou quase tudo que veio em seu caminho enquanto ele coliderava o torneio nesta categoria (10). Contra a Argentina, enfrentando seu companheiro de equipe do Chelsea, Enzo Fernández, foi Caicedo que teve um desempenho muito melhor, e o Equador deveria ter vencido o jogo no tempo regulamentar.

Esta pode ser a melhor história da Copa América porque o que o técnico Néstor Lorenzo e a federação fizeram por Rodríguez (o outrora brilhante astro do Real Madrid que se tornou um viajante pela Europa atormentado por lesões) é incrível.

No início do ano, a estrela de 32 anos teria pedido orientação e ajuda ao seu técnico da seleção nacional, pois não estava tendo sorte com seu novo time, o São Paulo. Avançando para esta competição e graças a muita ajuda mental e nutricional, James se tornou um homem renascentista. Um gol e seis assistências (ele lidera o torneio em envolvimentos em gols) são um exemplo de sua produtividade e seu novo papel, que o vê mais como um arquiteto e criador. Os Cafeteros tem sido maravilhoso e, de muitas maneiras, o melhor time do torneio por causa de quantas chances eles criam. Isso tudo se deve ao seu capitão, que lidera a Copa em cruzamentos e ações de criação de gols e chutes.

Para mim, Rodríguez não pertence apenas ao Best XI, ele é o MVP do torneio.