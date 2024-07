Melhores momentos da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024

As Olimpíadas de Paris de 2024 estão em andamento, com a cerimônia de abertura acontecendo na sombra da Torre Eiffel. É um dia chuvoso em Paris, mas isso não impediu que as bandeiras tremulassem, os atletas marchassem ou os fãs comemorassem. Enquanto o mundo se reúne para celebrar seus maiores competidores ao longo das margens do Rio Sena — a primeira vez que uma cerimônia de abertura acontece fora de um estádio — aqui está uma olhada nos melhores momentos do que promete ser um começo épico.

Allons-y!

A Chama está aqui! Você está pronto para esta celebração de 6 km do esporte ao longo do icônico Rio Sena? 🌉 Você está pronto para os Jogos Olímpicos de Paris 2024? 🙌#Paris2024 #Cerimônia de abertura foto.twitter.com/sfHRiqcwIS — Os Jogos Olímpicos (@Olympics) 26 de julho de 2024

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Aviso meteorológico

PARIS — Saudações do Trocadero, o famoso palácio que fica no Rio Sena, bem em frente à Torre Eiffel. É o lugar onde o caminho da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Verão na sexta-feira à noite está programado para terminar.

Depois de uma semana de céus lindos e ensolarados sobre a cidade-sede, nuvens de chuva cobriram tudo hoje. Embora até agora não tenha havido grandes chuvas, a natureza intermitente das chuvas tornou capas de chuva e guarda-chuvas uma necessidade para aqueles que assistem em espaços ao ar livre ao longo do rio — incluindo aqueles de nós que estão cobrindo o evento para a ESPN!

Falando sobre o corpo de água que serpenteia por Paris, você provavelmente sabe que, por vários quilômetros do trajeto do rio, atletas das nações representadas nestes Jogos viajarão de barco antes de chegar ao local onde estamos sentados.

Nos camarotes à nossa direita estão dignitários de todo o mundo. De presidentes a primeiros-ministros, a jogadores de futebol famosos e outros ex-atletas, essas arquibancadas estão cheias.

Enquanto os camarotes estavam sendo enchidos antes do início da Cerimônia, trabalhadores com escadas e ferramentas estavam circulando pela área dos camarotes e uma passarela próxima onde atletas e artistas podem andar durante a noite, fazendo ajustes finais e consertos de construção. Dois desses trabalhadores estavam na passarela menos de 30 minutos antes do início do evento. — Coley Harvey