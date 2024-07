Membros do MPAL prestigiam celebração pelos 132 anos do Judiciário alagoano

Representando o Ministério Público de Alagoas, o subprocurador-geral Administrativo-Institucional, Walber Valente, participou da cerimônia de comemoração dos 132 anos de história do Tribunal de Justiça, evento realizado nesta quarta-feira (10).

“O TJAL vem distribuindo justiça ao longo desses mais de cem anos de história. Este é um tribunal incansável, que atua diariamente em prol da população. Nós, do Ministério Público de Alagoas, estamos contentes em participar desse momento tão especial”, declarou Walber Valente.

O presidente do Judiciário alagoano, desembargador Fernando Tourinho, celebrou os 132 anos da instituição, destacando que o Tribunal de Justiça tem buscado implementar melhorias nos serviços prestados à sociedade, seja dando celeridade à tramitação de processos ou por meio da realização de projetos sociais.

“Eu tenho enfatizado muito a eficiência no trabalho. Paralelamente, o Judiciário tem buscado se aprimorar no lado social, procurando estar mais perto da população por meio de projetos, a exemplo do ‘Justiça Itinerante’ e do ‘Moradia Legal’. São projetos que vão ao encontro da população alagoana”, afirmou.

A atuação do Tribunal de Justiça foi elogiada pelo presidente da Associação do Ministério Público de Alagoas (Ampal), o promotor de Justiça Roberto Salomão. Na oportunidade, ele destacou que o Judiciário, ao cumprir o seu papel, reforça os pilares que sustentam a democracia brasileira.

“O TJAL é uma instituição ímpar, atuando na distribuição da justiça, que é um dos pilares da democracia. Além disso, muitos alagoanos ilustres das letras jurídicas passaram pela instituição. Temos grandes expoentes do mundo jurídico que saíram do Tribunal de Justiça. Então, realmente, essa data deve ser festejada”, enfatizou.

Além do procurador de Justiça Walber Valente e do promotor de Justiça Roberto Salomão, a solenidade também foi prestigiada pela promotora de Justiça Sandra Malta.