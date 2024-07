Membros do Pró-Manguezais discutem nova fase do projeto

Representantes de entidades públicas e sociedade civil participaram de reunião nesta quarta-feira, 31 de julho, para discutir as atividades desenvolvidas pelo projeto Pró-Manguezais, iniciativa idealizada pelo Ministério Público do Estado e pelo MP Federal e que tem como objetivo incentivar a proteção e a preservação dos mangues em Alagoas.

Lançado em novembro de 2022, o projeto contou com uma fase inicial, em que foi feita uma série de levantamentos sobre as áreas de mangue nos municípios de Roteiro, Barra de São Miguel e Marechal Deodoro. Agora, o Pró-Manguezais entra em sua fase de execução, momento que será marcado pelo trabalho de campo a ser realizado pelos integrantes do projeto, comentou a promotora de Justiça Lavínia Fragoso.

“A partir de agora, os órgãos vão desenvolver os trabalhos necessários nas áreas que foram previamente mapeadas, cada um dentro das suas atribuições. Uma vez que tenhamos êxito nesse projeto-piloto, desenvolvido nesses três municípios, poderemos atender outras localidades que têm buscado o Ministério Público para serem inseridas no Pró-Manguezais”, destacou a promotora Lavínia.

Diagnóstico

Atualmente, está sendo elaborado um diagnóstico inicial das áreas de mangue dos três municípios que compõem o projeto. De acordo com o superintendente do Ibama em Alagoas, Rivaldo Couto, essa etapa de levantamento é essencial tendo em vista que os dados servirão de base para o planejamento de ações de preservação e recuperação das áreas naturais.

“Estamos agora realizando o levantamento das áreas por meio de imagem de satélite e drones. A partir daí, faremos as ações de campo para validar essa área pré-selecionada e saber se ela tem as condições necessárias para começarmos o projeto de recuperação propriamente dito. Vamos averiguar o tipo de mangue, necessidade de abertura de canais, entre outras questões”, relatou Rivaldo.

Reunião

Durante a reunião, grupos de trabalho puderam discutir sobre a sua atuação na fase inicial do projeto, bem como o estabelecimento de metas para essa nova etapa, que será focada nas atividades de campo, afirmou o gerente de Atividades de Conservação do IMA (Instituto do Meio Ambiente), Alex Nazário.

“Estamos reorganizando o projeto para que, com a expertise de cada equipe, retomemos as atividades com foco no campo, algo que será essencial. Em setembro, voltaremos a nos reunir para termos um retorno sobre os pontos levantados pelos grupos de trabalho e, assim o Ministério Público possa dar os encaminhamentos necessários nas ações do Pró-Manguezais”, destacou Alex.

Participaram do encontro de hoje representantes dos municípios de Marechal Deodoro, Roteiro e Barra de São Miguel, MPAL, MPF, IMA, Universidade Federal de Alagoas, Instituto Nosso Mangue, Instituto para Preservação da Mata Atlântica, Instituto Biota, Secretaria do Patrimônio da União e Ibama.

Saiba mais sobre o Pró-Manguezais: clique aqui.