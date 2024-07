Mensagem enigmática de Simone Biles sugere possível aposentadoria após as Olimpíadas de Paris

Simone Biles, aos 27 anos, está pronta para fazer um retorno notável às Olimpíadas de Verão, consolidando seu lugar como uma das atletas mais talentosas da história da ginástica dos EUA. No entanto, o que está por vir para Biles após o Olimpíadas de Paris permanece incerto.

Em um artigo de Will Graves de A Associated Pressfoi destacado que Bílis tem sido relativamente quieta sobre seus planos para o futuro de sua carreira na ginástica, gerando especulações sobre uma possível aposentadoria. Ela deu a entender que isso poderia potencialmente marcar o fim de sua ilustre jornada no esporte.

Simone Biles fala sobre sua experiência angustiante como criança adotivaTwitter

Bílis expressou sua frustração com os críticos que parecem antecipar a queda dos atletas, enfatizando a importância de reconhecer e apreciar suas contribuições enquanto ainda estão ativos. Ela enfatizou: “Então você realmente tem que dar flores a eles no esporte porque, uma vez que eles se forem, você vai sentir falta deles.

Biles se prepara para despedida emocionante

A partir de agora, Biles parece estar totalmente focada em suas próximas apresentações em Paris. Ela se abriu sobre os desafios de saúde mental que enfrentou durante o Olimpíadas de Tóquio em 2021, explicando que sente necessidade de provar algo para si mesma.

“Acho que com tudo que passei, quero forçar os limites, quero ver até onde posso ir”, disse Biles. “Quero ver do que ainda sou capaz, então, quando me afastar deste esporte, posso realmente ficar feliz com minha carreira e dizer que dei tudo de mim.”

A determinação de Biles em testar seus limites e lutar pela realização pessoal em sua carreira destaca seu compromisso inabalável com o esporte. Sua resiliência e perseverança em superar dificuldades de saúde mental têm sido uma inspiração para muitos, e seu retorno às Olimpíadas serve como um testamento de sua força e dedicação.

Como ansiosamente antecipamos Bílis‘ performances em Paris, é evidente que ela continua a incorporar o espírito de uma verdadeira campeã. Sua jornada serve como um lembrete do impacto e legado que ela criou dentro do mundo da ginástica. Seja marcando a conclusão de sua carreira competitiva ou levando a novos empreendimentos, a influência e as conquistas de Simone Biles, sem dúvida, deixarão uma marca duradoura no esporte.