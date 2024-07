Mercury dará nome às quadras de treinamento em homenagem à estrela Diana Taurasi

O novo centro de treinamento do Phoenix Mercury terá suas duas quadras dedicadas à superestrela da franquia Diana Taurasi, informou a equipe na sexta-feira, e será inaugurado na próxima quinta-feira para dar início ao fim de semana do WNBA All-Star.

O time 5-on-5 olímpico dos EUA enfrentará o Team WNBA no All-Star Game no Footprint Center em 20 de julho (20h30 horário do leste dos EUA, ABC). O All-Star Skills Challenge e o 3-point Shooting Contest também serão no Footprint Center em 19 de julho (21h00 horário do leste dos EUA, ESPN).

Mat Ishbia tornou-se oficialmente dono do Suns e do Mercury em 2023 e disse que era uma prioridade para ele dar ao time da WNBA seu próprio centro de treinamento. Ter sua grande inauguração coincidindo com o All-Star Game é parte da celebração do Mercury, uma das franquias originais da WNBA que remonta a 1997.

“Isso vai ser de última geração, de primeira classe, e o motivo por trás disso é que queremos investir em nosso time”, disse Ishbia à ESPN na sexta-feira. “Acreditamos em nosso esporte, acreditamos na WNBA e acreditamos no Phoenix Mercury. Estamos colocando nosso dinheiro, nosso esforço e nosso amor por trás disso.

“O Vale adora basquete… temos dois grandes times fazendo grandes coisas em Phoenix.”

A instalação de 58.000 pés quadrados do Mercury, avaliada em US$ 70 milhões, fica a três quarteirões do Footprint Center. Terá duas quadras, escritórios, salas de reunião, hidroterapia, sauna, áreas de força e cardio, um lounge, uma sala de jantar e uma cozinha, entre muitas comodidades. Cada quadra será chamada de Diana Taurasi Court e incluirá um logotipo inspirado em Taurasi.

Taurasi, a escolha número 1 do draft da UConn em 2004, levou o Mercury a três títulos da WNBA e está jogando sua 20ª temporada na liga este ano, todas com o Phoenix. Ela também está na equipe olímpica dos EUA pela sexta vez, tendo conquistado cinco medalhas de ouro anteriores.

“Funcionou perfeitamente: ganhar o WNBA All-Star Game em Phoenix e poder homenagear quem eu considero a maior de todos os tempos”, disse Ishbia sobre Taurasi, a líder de pontuação da carreira da WNBA. “E ela é simplesmente uma ótima pessoa e ótima jogadora. Colocar o nome dela na quadra é algo que todos verão no futuro para sempre lembrar que Diana Taurasi jogou aqui.”