Mesa redonda da liga de verão da NBA de 2024 – Surpresas e melhores ajustes

A liga de verão da NBA em Las Vegas está chegando ao fim, e novos prospectos selecionados e jovens veteranos estão encerrando seus esforços para causar impressões duradouras.

Os novatos Stephon Castle (nº 4, San Antonio Spurs), Dalton Knecht (nº 17, Los Angeles Lakers) e Reed Sheppard (nº 3, Houston Rockets) tiveram um início forte em suas carreiras profissionais. Sheppard fez o maior sucesso em Las Vegas, com média de 20 pontos em 49% de 2 e 38,5% de 3 em seus três primeiros jogos.

A liga de verão será encerrada na segunda-feira à noite, quando o Memphis Grizzlies enfrentará o Miami Heat (8h ET, ESPN) no campeonato.

À medida que nos aproximamos do auge da offseason, nossos NBA Insiders estão analisando as maiores performances e surpresas da liga de verão no norte da Califórnia, Salt Lake City e Las Vegas.

Qual foi a maior surpresa na liga de verão?

Kendra Andrews: Depois de lutar com seu arremesso no California Classic, Dalton Knecht encontrou seu lugar em Las Vegas. Ele arremessou 39,1% de 3 em 7,7 tentativas por jogo e teve uma média de 21,1 pontos. Não está claro onde Knecht se encaixará nos planos do novo técnico JJ Redick, mas a escolha nº 17 provou que pode adicionar profundidade de arremesso em Los Angeles.

Kevin Pelton: O armador do Washington Wizards, Bub Carrington, que teve média de 15,8 pontos, 7,4 rebotes e 5,2 assistências na liga de verão, parecia pronto para contribuir como um dos jogadores mais jovens da NBA nesta próxima temporada. Um dia antes de seu aniversário de 19 anos, Carrington encerrou seu verão com 13 pontos e 15 rebotes na vitória de sábado contra o Milwaukee Bucks. Haverá períodos difíceis se os Wizards entregarem seu ataque a Carrington como um novato — talvez melhor ainda para sua busca pelo posicionamento na loteria de 2025 — mas sua habilidade de acertar 3s pull-up pode eventualmente fazer de Carrington um jogador perigoso de pick-and-roll.

Ohm Youngmisuk: Os Clippers podem ter encontrado outra joia de segunda rodada na escolha de 2023, Jordan Miller. Escolhido na 48ª posição geral de Miami, Miller abriu a liga de verão com 36 pontos e 6 de 10 arremessos de trás do arco em uma vitória sobre Denver e não desapareceu no fundo depois disso. Ele levou os Clippers às semifinais da liga de verão, com média de 25,4 pontos (terceira melhor na liga de verão), 4,2 rebotes, 2,6 assistências e 1,4 roubos de bola, enquanto arremessava 60% de 3. Miller tentará manter esse ímpeto e seguir os passos de outro guarda de 6 pés e 5 polegadas que os Clippers escolheram na mesma escolha na segunda rodada de 2019 — Terance Mann. Com Paul George e Russell Westbrook saindo por meio de agência livre, há uma oportunidade para Miller provar seu valor no campo de treinamento depois de jogar em apenas oito jogos da temporada regular na temporada passada.

Tim Bontemps: Desde o início da liga de verão, Reed Sheppard parecia o papel. Eu estava entusiasmado com o potencial de Sheppard durante o processo de recrutamento, e ele mostrou com seu jogo em Las Vegas por que os Rockets deveriam estar muito animados com seu futuro em Houston — onde ele poderia ser um ajuste perfeito ao lado de Amen Thompson como um tandem de backcourt de longo prazo. Se não fosse pelo elenco e rotação lotados de Houston, ele seria minha escolha clara para Novato do Ano.

Jeremy Woo: Apesar de uma curta sequência de jogos, Kel’el Ware do Miami Heat está virando a esquina — ele foi produtivo, parecia extremamente confortável em Las Vegas e chegou a um excelente ponto de desenvolvimento com o Heat. Conhecido por seu motor inconsistente superando sua coordenação considerável e toque ao redor da cesta, o jogo está chegando facilmente para Ware agora. Ele tem mais espaço para operar e para os guardas o encontrarem para lobs. Eu estava inicialmente inseguro sobre o ajuste quando Miami o levou em 15º no draft, mas sua trajetória está apontando na direção certa.

jogar 0:16 Linda cesta da Kel’el Ware Kel’el Ware do Miami Heat impressionou

Qual foi a maior decepção na liga de verão?

Andrés: Que Zach Edey mal conseguiu jogar. Eu estava ansioso para ver a escolha nº 9 dos Grizzlies enfrentar o talento da liga de verão. Mas lesões no tornozelo durante o California Classic e em Vegas limitaram o pivô de 2,23 m a apenas 42 minutos na quadra neste verão. Edey se juntando aos jovens e competitivos Grizzlies é intrigante, mas sua disponibilidade será algo a ser observado em um time que foi crivado de lesões na temporada passada.

Pelton: A imprecisão de Alex Sarr. Dado o nível de habilidade de Sarr para sua idade e tamanho, estou chocado que a escolha nº 2 dos Wizards tenha arremessado 0 de 15 do campo na terça-feira e terminado a liga de verão com 23% de aproveitamento em arremessos de 2 pontos e 12% em arremessos de 3 pontos. Por outro lado, Sarr parecia parte de uma escolha de ponta defensivamente, apagando arremessos e trocando no perímetro, mas ele terá que controlar a caça de 3 pontos no ataque e encontrar mais oportunidades de finalizar acima do aro.

jogar 1:52 A escolha nº 2 Alex Sarr manteve-se sem gols em 0 de 15 arremessos Alex Sarr teve dificuldades contra o Trail Blazers, falhando em todas as suas 15 tentativas de arremessos de campo na derrota dos Wizards.

Youngmisuk: Os Wizards sabiam que Alex Sarr precisa de muito tempo para se desenvolver. Sarr quer jogar na defesa, pode se mover como um jogador pequeno e tem grande comprimento. Ainda assim, depois de ver sua estreia com 12 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 4 bloqueios contra a escolha geral nº 1 de Atlanta, Zaccharie Risacher, foi chocante quando o adolescente de 2,13 m se tornou o primeiro jogador a arremessar 0 de 15, incluindo 0 de 7 de 3, e não conseguiu marcar um ponto em um jogo contra Portland. Sarr também pode colocar a bola no chão, embora, como um avaliador de talentos dos Wizards apontou, ele às vezes pode ter problemas quando o faz.

Bontemps: Com o evento deste ano entre a estreia de Victor Wembanyama em 2023 e a entrada de Cooper Flagg e o resto da elogiada classe do draft da NBA de 2025 no ano que vem, a atmosfera em Vegas estava faltando. A presença de Bronny James não atendeu às expectativas previamente exageradas, e não ajudou o fato de o público americano não estar familiarizado com as duas principais escolhas internacionais.

Uau: A escolha nº 8 do Timberwolves, Rob Dillingham, teve um pouco de dificuldade com eficiência. Ele pareceu desconfortável às vezes, o que pode ser resultado da inatividade em quadra devido a lesões vistas em seu processo de pré-draft. Com sua falta de força física neste estágio, ele não tem muita margem para erro.

Qual novato terá um impacto imediato em seu time da NBA?

Andrés: Enquanto os jovens Rockets buscam dar o próximo passo, Reed Sheppard terá um papel imediato. Ele parece confortável desde o início da liga de verão, encontrando seus pontos de arremesso com facilidade e atuando como general de quadra. Essas ferramentas lhe renderão minutos em Houston em apoio ao núcleo jovem dos Rockets de Jalen Green, Jabari Smith Jr., Amen Thompson e Alperen Sengun

Pelton: Donovan Clingan. Embora o ataque de Clingan — e particularmente seus arremessos de 3 pontos — ainda seja um trabalho em andamento, sua proteção de aro pagará dividendos imediatos para um time do Portland Trail Blazers que ficou em 23º lugar na classificação defensiva na temporada passada. Em particular, Portland lutou para defender na cesta. Os oponentes fizeram 70,5% dos arremessos na área restrita, de acordo com o NBA Advanced Stats, o segundo maior da liga, atrás do Wizards. Clingan, cujos 4,3 bloqueios por jogo foram um recorde da liga de verão da NBA, será uma atualização dramática.

jogar 0:18 Reed Sheppard recebe a cesta mais a falta O armador do Rockets, Reed Sheppard, faz a cesta e a falta

Youngmisuk: Sheppard parecia confiante e teve um desempenho acima de seu tamanho de 1,88 m e 82 kg. Ele teve uma média de 20 pontos, 5,3 assistências e 4,8 rebotes, e acertou 50% dos arremessos. Mas ele surpreendeu na defesa, com média de 2,8 roubos de bola e 1,3 bloqueios. Obviamente, as coisas ficarão muito mais difíceis no próximo nível, mas Sheppard parece pronto para a tarefa. E se a liga de verão for alguma indicação, o produto do Kentucky será o favorito dos fãs.

Bontemps: Zach Edey, por causa da situação que ele se junta em Memphis. Não só Edey foi a nona escolha geral e veio de ganhar um segundo prêmio nacional consecutivo de jogador do ano em Purdue, mas o centro de 7 pés e 4 polegadas parece estar no caminho certo para ser o centro titular de um time dos Grizzlies que estará procurando fazer uma corrida profunda nos playoffs com Ja Morant de volta à ação ao lado de Desmond Bane e Jaren Jackson Jr.

Uau: É óbvio neste ponto que Houston precisa jogar com Sheppard. Sua habilidade de espaçar a quadra será crucial, e ele operará com menos carga de trabalho de criação de jogadas graças ao número de criadores na quadra ao seu redor. Não estou dizendo que ele será titular, mas o que vimos dele em Vegas é um bom presságio para sua habilidade de ajudar os Rockets imediatamente.

O campeão de segunda-feira será _______.

Andrés: Os Grizzlies têm rolado durante todo o verão com um ataque equilibrado e forte. Jaylen Wells liderou os Grizzlies com 28 pontos nas semifinais contra o LA Clippers, e a média de 20,8 pontos do atacante do segundo ano GG Jackson II está em 11º lugar na liga de verão.

Pelton: Memphis. O recorde de 5-0 do Heat foi construído com 44,5% de arremessos de 3 pontos, muito melhor do que qualquer outro time em Vegas. Nenhum outro time está arremessando nem 40% além do arco. Já vimos Miami voltar à realidade na semifinal, quando 31% de 3 foi bom o suficiente para uma vitória de três pontos porque o Warriors arremessou 23,5%. Considerando os arremessos normais, gosto das chances dos Grizzlies.

Youngmisuk: Mesmo sem Zach Edey, Memphis ainda deve ter muito a ganhar. Jackson está com média de 20,8 pontos, 8,4 rebotes e 34,1% de arremessos de trás do arco. Scotty Pippen Jr., por sua vez, está com média de 20 pontos, 8,2 assistências e 5 rebotes e está saindo de um triplo-duplo na vitória da semifinal sobre os Clippers.

Bontemps: Memphis, simplesmente por causa da presença de Jackson e Pippen, o último dos quais fez um triplo-duplo na vitória de um ponto sobre os Clippers no domingo e tem uma média de 20 pontos durante toda a liga de verão.

Uau: Miami. Essa escalação se encaixa bem, e eu farei essa escolha com a ressalva de que o armador do terceiro ano Josh Christopher precisa repetir as semifinais. Christopher liderou o time com 23 pontos contra os Warriors no domingo.