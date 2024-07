Mesa redonda de agência livre da NBA 2024: principais perguntas após dois dias

O período de agência livre da NBA começou no domingo, e já vimos várias grandes mudanças que vão abalar a busca pelo título de 2025, com vários concorrentes reformulando seus elencos na tentativa de derrotar o atual campeão, o Boston Celtics.

O nove vezes All-Star Paul George e o cinco vezes All-Star Klay Thompson são os maiores nomes a mudar de time até agora neste verão. George se junta ao Philadelphia 76ers após cinco anos com o LA Clippers para se juntar a Joel Embiid e Tyrese Maxey, criando um formidável big three para desafiar a supremacia da Conferência Leste.

E é o fim de uma era com Thompson deixando o Golden State Warriors, onde ganhou quatro títulos da NBA. O veterano de 13 anos se juntará ao Dallas Mavericks via sign-and-trade, juntando-se às estrelas Luka Doncic e Kyrie Irving em sua busca para retornar às Finais.

Quais movimentos foram os mais surpreendentes? Quais times estão prontos para vencer o verão e quem já está ficando para trás? O que o Los Angeles Lakers está fazendo? Nossos NBA Insiders respondem às principais perguntas após um início agitado para a agência livre.

Qual foi a jogada mais surpreendente até agora na agência livre da NBA?

Kendra Andrews: Klay Thompson deixando o Warriors para o Mavericks, não apenas porque seu mandato com o Golden State acabou, mas por causa de como isso aconteceu. As negociações de contrato entre Thompson e o Warriors estagnaram nos últimos meses, e parecia que ele tinha um pé fora da porta quando a offseason começou. Depois de tudo o que ele e o Warriors passaram, esse final abrupto é bastante chocante — especialmente quando o jogo final de Thompson com o uniforme do Warriors foi uma performance de 0-para-10 em uma derrota no torneio play-in.

Tim Bontemps: Thompson se juntando aos Mavericks. Embora estivesse claro que a saída de Thompson do The Bay estava chegando há algum tempo, a finalidade de sua saída da única franquia pela qual ele jogou parecerá estranha por algum tempo.

Jamal Collier: O contrato de Tobias Harris com o Detroit Pistons. Eu certamente entendo o processo de pensamento e o ajuste para um time jovem que tem espaço disponível no teto salarial e poderia usar um veterano para ajudar a adicionar algumas vitórias. No entanto, um acordo de dois anos e US$ 52 milhões foi surpreendente, especialmente considerando a gestão de altos e baixos de Harris com os Sixers após seu último contrato. Harris agora deve ganhar mais de US$ 300 milhões em sua carreira no final deste acordo.

Chris Herring: Kentavious Caldwell-Pope, que ainda tem apenas 31 anos, conseguiu um contrato de três anos por apenas US$ 22 milhões por temporada. Ele é um ajuste fantástico para Orlando, que precisava desesperadamente de arremessos e vitórias com sua defesa. Mas também estou chocado que Denver, um ano após perder o reserva-chave Bruce Brown, não pagou o necessário para manter KCP. Christian Braun é um jogador jovem sólido — ele teve uma grande exibição nas Finais da NBA de 2023 como um novato — mas ainda é pedir muito dele para preencher os sapatos de Caldwell-Pope como um jogador do terceiro ano.

André López: O Chicago Bulls deu a Patrick Williams um contrato de cinco anos e US$ 90 milhões. Em vez de atingir a agência livre restrita primeiro, Williams fechou um acordo para ficar em Chicago um dia antes do início da agência livre. O número de anos é surpreendente por causa do histórico de lesões de Williams; ele jogou apenas 17 jogos em 2021-22 por causa de uma lesão no pulso e apenas 43 na temporada passada com uma lesão no pé. Chicago está apostando alto no talento local.

LeBron James e os Lakers ainda não fizeram muito sucesso durante a agência livre. (Foto de Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images)

Fato ou ficção: os Lakers serão os maiores perdedores da agência livre.

Arenque: Ficção. Isso só é possível se você visse essa offseason como uma oportunidade para eles se tornarem verdadeiros concorrentes. Mas nada os colocaria nessa estratosfera. Ter Thompson não os tornaria um concorrente. Nem alguém como DeMar DeRozan ou Trae Young. Há uma razão pela qual a maior história em torno deles era a possibilidade de recrutar Bronny James.

Andrés: Ficção. Embora houvesse definitivamente uma isca para conseguir Thompson, a exceção de nível médio não daria conta do recado. Os Warriors, por exemplo, ficaram muito aquém neste verão. Eles perderam Thompson por quase nada, perderam Paul George e dispensaram Chris Paul porque não conseguiram encontrar o parceiro comercial certo, essencialmente transformando a jogada que fizeram para adquiri-lo na temporada passada em um despejo salarial. O Golden State tinha mais em jogo do que os Lakers indo para a agência livre e ainda não fez uma jogada de alto impacto.

López: Ficção. Há outros times que estão perdendo talentos sem nenhuma maneira real de substituí-los (alô, Denver Nuggets) e os Lakers ainda têm caminhos disponíveis para fazer movimentos. Perder Thompson não os torna automaticamente perdedores, muito menos os maiores.

Mineiro: Ficção. Também não tenho certeza se houve uma jogada que eles fizeram que poderia ter vencido. Além disso, é difícil argumentar a favor dos Lakers quando um time que joga na mesma cidade acaba de perder um de seus astros na agência livre por nada em troca. O LA Clippers foi all-in para trazer George e Kawhi Leonard, e agora essa era acabou sem nem mesmo uma aparição nas Finais da NBA para mostrar, e seu caminho para a frente não está claro.

Bontemps: Ficção. Eles simplesmente não são muito bons em comparação com seus pares na Conferência Oeste. Contratar Thompson teria sido uma jogada chamativa, mas só teria melhorado marginalmente suas chances de avançar para fora do play-in. Eu realmente argumentaria que esperar para potencialmente usar seus salários e escolhas de draft disponíveis para fazer adições significativas mais tarde é uma estratégia muito melhor do que se apressar em uma jogada agora.

jogar 9:32 O novo trio dos 76ers pode provar que um “Big 3” ainda funciona? Stephen A. & Co. discutem se Joel Embiid, Tyrese Maxey e a nova aquisição Paul George podem atuar com sucesso na Filadélfia.

Knicks ou 76ers? Qual time chegou mais perto dos Celtics?

Mineiro: Os 76ers. A paciência da Filadélfia valeu a pena. Os Sixers encontraram o jogador certo e o ajuste certo para complementar as estrelas que já estavam no elenco. Mesmo que os Knicks tenham feito uma grande jogada, perder Isaiah Hartenstein para o Oklahoma City Thunder coloca um freio em suas chances. Então, embora eu ainda não dormisse em Nova York, a Filadélfia se posicionou como o melhor desafiante do Leste para Boston nesta offseason.

Bontemps: Os 76ers, que têm o teto mais alto agora que eles colocaram três All-Stars juntos. Enquanto a saúde e a profundidade de Philly são preocupações óbvias, o talento das estrelas é o que vence nesta liga.

Arenque: Os 76ers, por enquanto. Mikal Bridges se encaixa muito bem nos Knicks, mas será interessante ver como o time preenche sua rotação de pivôs sem Hartenstein no elenco. Mitchell Robinson tem problemas de lesões regularmente, e esta não era uma classe de pivôs de agentes livres particularmente profunda — particularmente para o tipo de grandalhões físicos que o técnico Tom Thibodeau cobiça. Eu não ficaria surpreso se Nova York fizesse um movimento para adicionar profundidade de grandalhões.

López: Os 76ers, mas principalmente porque os Knicks perderam uma peça-chave em Hartenstein. Ainda há tempo para Nova York fazer outros movimentos além de negociar por Bridges e manter OG Anunoby, mas Filadélfia (junto com a contratação de George) também adicionou um pivô reserva em Andre Drummond, que teve média de 8,4 pontos e 9,0 rebotes em apenas 17,1 minutos na temporada passada para os Bulls.

Andrés: Os 76ers. Contratar Paul George é provavelmente a maior jogada da agência livre, e enquanto os Knicks fizeram um trabalho incrível até agora nesta offseason para adquirir Bridges e manter Anunoby, o poder das estrelas nos 76ers sugere que eles ganharam mais terreno. Mesmo antes de adquirir George, os Sixers estavam em uma posição forte, mas agora eles têm seus três grandes com Embiid e Maxey.

Após ser dispensado pelo Golden State Warriors, Chris Paul, 12 vezes All-Star da NBA e veterano de 19 anos, se juntará a Victor Wembanyama, de 20 anos, no San Antonio Spurs. (Foto AP/Jeff Chiu)

A conexão Chris Paul-Victor Wembanyama será _____.

López: Algo que tem efeitos positivos duradouros. Ao ir para o Spurs em sua 20ª temporada da NBA, Paul está desistindo de sua busca imediata por um campeonato da NBA. Mas, ao fazer isso, ele ajudará Wembanyama em sua busca por títulos. Paul é o parceiro perfeito de pick-and-roll para Wembanyama e Tre Jones, o armador titular da temporada passada. Além disso, o armador novato Stephon Castle, a quarta escolha geral no draft deste ano, também poderá aprender com o próprio Point God.

Mineiro: Divertido pra caramba. Depois de um ano assistindo Wemby ser ignorado em contra-ataques, veremos Paul encontrar muitas maneiras criativas de passar a bola para ele e lançar alley-oops. Vamos torcer para que ele permaneça saudável o suficiente para que essa conexão ajude a impulsionar Wemby ao seu potencial máximo depois de sofrer uma fratura na mão na temporada passada.

Andrés: Exatamente o que Wemby precisa. Os Spurs precisavam desesperadamente de um veterano para ajudar a guiar seu núcleo jovem e estrela em ascensão. Da mesma forma, eles conseguem um armador que, com 715 assistências alley-oop em sua carreira, pode preparar o Wembanyama de 7 pés e 4 polegadas para algumas jogadas de destaque acima do aro. San Antonio estava procurando seu general de quadra, e agora tem um dos melhores armadores de todos os tempos, com 11.894 assistências na carreira (terceiro na história da NBA).

Arenque: Um ajuste perfeito. Você não pode necessariamente fazer Paul mais jovem, mas os guardas do Spurs podem aprender com a experiência veterana de Paul, e Wembanyama pode aprender muito sobre como orquestrar perfeitamente pick and rolls. Paul é uma adição inteligente para o time com a quarta pior porcentagem de turnover da liga na temporada passada.

Bontemps: Perfeito para San Antonio. Os Spurs entregaram ao seu jovem fenômeno um armador que pode lhe dar a bola e um veterano que pode ajudar Wembanyama a navegar sua evolução para um dos rostos da NBA. Além disso, os Spurs ainda devem ter uma boa chance de permanecer na disputa por Cooper Flagg no ano que vem.

jogar 1:26 Stephen A. ‘não está feliz’ com a assinatura de Hartenstein com o Thunder Stephen A. Smith e Kendrick Perkins reagem à saída de Isaiah Hartenstein dos Knicks para assinar um contrato de 3 anos e US$ 87 milhões com o Thunder.

O primeiro vencedor da agência livre é _____.

Bontemps: Filadélfia. Os 76ers passaram um ano se preparando para conseguir uma terceira estrela para colocar ao lado de Embiid e Maxey. Eles não só conseguiram uma em George, como também conseguiram o único diferencial disponível. Há muito risco à saúde quando se trata de George, mas esta é, sem dúvida, uma vitória enorme para a Filadélfia.

Arenque: Com todo o respeito à Filadélfia, é o Oklahoma City Thunder. Eles resolveram, sem dúvida, seus dois maiores problemas ao substituir a ameaça não-atiradora Josh Giddey pelo membro do All-Defensive Team duas vezes Alex Caruso (cujo arremesso melhorou consideravelmente), e esclareceram seu gritante problema de rebote ofensivo ao assinar com Hartenstein o acordo de agente livre mais rico da história do time. Na minha opinião, eles devem ser os favoritos para sair do Oeste na próxima temporada. Eles têm tudo o que precisam e, como não abriram mão de nenhuma escolha no acordo por Caruso, ainda têm bastante capital de draft para atualizar conforme necessário.

Andrés: Filadélfia. Eles não só conseguiram George, mas também fizeram alguns outros movimentos para solidificar seu núcleo, incluindo trazer Drummond de volta como um centro reserva. Os Sixers já estavam em uma posição decente indo para o verão, embora estivesse claro que precisavam de mais peças. Eles passaram o ano passado se posicionando para isso e executaram em grande estilo.

Mineiro: Oklahoma City. Já a primeira colocação na temporada passada no Oeste, o Thunder atendeu às necessidades de ambos na defesa com dois jogadores que ainda são muito capazes no ataque. Com um elenco profundo de jogadores bidirecionais versáteis, o elenco do Thunder foi construído de forma semelhante ao do time do Celtics que acabou de ganhar o campeonato da NBA.

López: Oklahoma City. Depois de negociar com Caruso e adicionar Hartenstein em um acordo de três anos e US$ 87 milhões, o Thunder reforçou seu elenco de uma forma grandiosa. OKC teve uma janela de dois anos para usar seu espaço de teto e atualizou de Giddey — que foi jogado fora da quadra nos playoffs — para dois ou mais defensores em Caruso e Hartenstein.