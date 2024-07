Messi estiliza o Inter Miami enquanto a MLS volta ao retrô com os terceiros kits

Lionel Messi usa o terceiro uniforme do Inter Miami para a temporada de 2024 da MLS. Adidas

Os terceiros uniformes ESTÃO DE VOLTA na MLS!

Pelo menos para os poucos selecionados, com cinco clubes apresentados na coleção adidas X MLS Archive de 2024. Sporting Kansas City, LA Galaxy, LAFC, Inter Miami CF e Portland Timbers estão todos na coleção, que apresenta estilos retrô trazidos para uma era moderna.

Cada clube está recebendo não apenas uma terceira camisa, mas também uma jaqueta de corrida combinando e alguns pares de Gazelles adidas de dar água na boca para os sneakerheads, enfeitados com cores de kit combinando e apresentando marcas de palavras do clube na aba traseira. Toda a produção abraça o elemento fashion do jogo. As pessoas gostam de usar a camisa do seu time favorito mesmo quando não estão nas arquibancadas com outros torcedores ou assistindo a um jogo em um bar; por que não fazer algumas camisas e equipamentos de acompanhamento que fiquem tão bons na rua quanto no campo?

E é aí que Courtney Mays entra. Além da nova coleção, a MLS também fechou uma parceria com Mays, uma estilista de moda cuja clientela e trabalhos anteriores incluem alguns dos maiores nomes do basquete, incluindo Chris Paul e Sue Bird. A Archive Collection vem com looks e fotos estilizados por Mays para mostrar como as terceiras camisas e seus elementos acompanhantes se encaixam em estilos modernos e visões das cidades que representam.

“Há algo em uma camisa de futebol que é legal e nostálgica, seja no formato; esse tipo de camisa com gola V alta e manga curta me lembra um pouco uma camiseta vintage”, disse Mays à ESPN em uma entrevista sobre a coleção.

Apesar de confessar ser “novata no futebol”, Mays rapidamente encontrou um ponto de entrada para seus looks com os estilos retrô. E apesar de alguns desafios iniciais, como se familiarizar com o tamanho de camisas de futebol autênticas, essas limitações logo se tornaram ferramentas para adaptar looks a modelos e times específicos.

A palavra “modelo” é apenas um detalhe técnico aqui porque não havia modelos profissionais usados ​​para as fotos. Em vez disso, há fãs em exposição. O defensor do LAFC Ryan Hollingshead e sua família fazem uma aparição. E há até mesmo alguns trabalhos feitos na vibrante camisa retrô do Kansas City Wizards da avó do parceiro de Mays. Tudo isso é intencional; Mays disse que estava “inflexível sobre trabalhar com pessoas reais” para a coleção.

A camisa do Kansas City é um destaque da coleção e realmente encapsula o que ela parece ser. Ela traz de volta o arco-íris e o antigo logotipo do Wizards, mas o padrão em zigue-zague do arco-íris em si não é nada que já vimos antes em uma camisa do KC — uma nova invenção para um dos designs mais MLS-y do início da MLS.

O Galaxy e o Timbers recebem tratamentos semelhantes, com o LA recebendo uma camisa dividida em preto e verde escuro, embora separada por uma borda de estrelas de quatro pontas, a grande inflexão de design de suas camisas pós-Beckham. O Portland recebe sua marca e brasão vintage dos anos 70, mas a camisa em si vem em uma cor rosa escuro, quase marrom para a Rose City, que fica incrível com as letras douradas.

Em um vídeo promocional do visual, a história do Timbers é primordial; o capitão aposentado Jack Jewsbury explica sua conexão com o futebol em Portland e o lendário Timber Clive Charles é tido como uma referência. A própria Mays disse que fez um mergulho profundo em todos os clubes para ver um pouco da história de suas camisas anteriores.

“Eu sempre olho para trás para seguir em frente”, ela disse. “Mas eu acho que também foi muito importante para mim me inclinar para a vibração da cidade como ela é agora… como posso representar? Insira Portland, Kansas City. Como posso contar um pouco da história sobre o que você pode estar fazendo quando estiver vestindo a camisa?”

E então, há os dois clubes mais novos da liga, Miami e LAFC, cujos designs parecem ter como objetivo encapsular suas cidades do que camisas de retrocesso inexistentes. O visual do LAFC é uma brincadeira com os cremes e marrons dos anos 70, juntamente com letras apropriadas, enquanto o visual do Inter Miami vem direto dos anos 80 e usa algumas paletas de cores bem usadas para a cidade.

“O termo ‘Miami Vice’ foi usado centenas de vezes”, admitiu Mays, rindo.

O que será mais importante para muitos fãs, é claro, é que as próprias camisas tenham uma boa aparência, o que deve ser evidente aqui. Esses são alguns dos designs mais impressionantes da adidas para times da MLS que surgiram em vários anos, e espero que mais clubes da liga possam entrar na onda no futuro.

No aqui e agora, há muitos fãs da MLS que já estão cozinhando ideias para o que vão vestir com seu novo terceiro kit. E também há designers de moda cujos olhos foram abertos para as possibilidades que esses kits representam.

“Você verá alguns desses kits de futebol em um túnel da NBA? Sim”, Mays disse à ESPN. “Acho que fui apresentado a quão ótimos eles podem ser como uma ferramenta de estilo… Eu literalmente usarei as camisas para criar looks.”

Em um país onde o futebol americano ainda merece atenção no cenário esportivo mais amplo, não há nada pior do que ver algumas camisas da MLS de um ou dois astros do basquete no horário nobre.