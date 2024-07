‘Meu Malvado Favorito 4’, de Steve Carell, arrasa bilheteria no fim de semana de 4 de julho

Steve Carell pode não ser capaz de roubar a lua … mas, seu novo filme teve um ótimo começo, os produtores poderão comprá-lo quando tudo estiver dito e feito.

“Meu Malvado Favorito 4” – mais uma vez estrelado por Carell como o adorável vilão que virou pai Gru – estreou em 3 de julho, bem a tempo para o fim de semana de férias… e arrecadou um total de US$ 122 milhões em cinco dias.

Mais de US$ 75 milhões acabaram de sair do fim de semana de três dias… então, um grande feriado para os Minions vestidos de macacão – mas, mesmo sem os dias extras, o filme ainda estreou bem.

Aliás… o filme também está indo bem no exterior – somando mais de US$ 100 milhões nos mercados internacionais, para uma estreia mundial de US$ 230 milhões.

Os filmes de ‘Meu Malvado Favorito’ que estreiam no fim de semana de 4 de julho se tornaram uma tradição… com as duas últimas entradas da franquia estreando no mesmo fim de semana prolongado.

‘DM4’ tem um total de fim de semana de cinco dias ligeiramente inferior a “Despicable Me 2” e um fim de semana de três dias inferior a “Despicable Me 3” … mas não está muito atrás, não surpreenderia ninguém veja a franquia arrecadar mais um bilhão.

Com todo o poder de estrela adicionado, não é surpreendente que o novo filme esteja decolando… está no topo de retornos como Carell e Kristen Wiigo novo filme também apresenta Will Ferrel, Sofia Vergara, Joey Rei, Chloe Fineman dar Stephen Colbert.