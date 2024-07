México 0-0 Equador (30 de junho de 2024) Análise do jogo

O Equador garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa América no domingo, depois de empatar em 0 a 0 com o México, que foi eliminado do torneio depois de terminar em terceiro no Grupo B.

O Equador, que terminou empatado com o México com quatro pontos, mas avançou para as quartas de final graças a um saldo de gols superior, agora enfrentará a atual campeã Argentina nas quartas, enquanto a vencedora do grupo, a Venezuela, que derrotou a Jamaica por 3 a 0, enfrenta o Canadá.

Com o jogo quase no fim, o Equador foi punido com um pênalti por tropeço na área, mas após uma revisão de vídeo a decisão foi anulada pelo árbitro principal Mario Alberto Escobar Toca.

“Não gosto de falar sobre o nosso árbitro. É o que é e acredito que temos mais possibilidades agora que temos o VAR”, disse o técnico mexicano Jaime Lozano. “Depois de uma saída precoce, não quero falar sobre o árbitro.”

Em um primeiro tempo físico, o México atacou com muita intensidade em busca da vitória necessária, mas faltou qualidade com a bola e não conseguiu finalizar.

A equipe de Lozano continuou a pressionar após o intervalo, e Gerardo Arteaga foi impedido por um desarme de última hora de Felix Torres, enquanto Julian Quinones testou o equatoriano Alexander Dominguez com um chute de longa distância.

O México continuou a atacar em busca do gol da vitória e recebeu um pênalti quando Torres pareceu derrubar Guillermo Martinez, mas a decisão foi anulada depois que o árbitro consultou o monitor ao lado do campo para uma revisão de vídeo.

Orbelin Pineda reage após perder uma chance durante a partida do México contra o Equador pela Copa América.

O México não conseguiu passar da fase de grupos pela quarta vez em suas últimas cinco participações na Copa América, o que pode colocar o emprego do técnico Lozano em risco. O México também foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar em 2022.

Lozano também enfrentou críticas após a derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na final da Liga das Nações da Concacaf de 2024, e derrotas em dois amistosos recentes, incluindo uma goleada por 4 a 0 para o Uruguai.

Quando perguntado sobre o desempenho de sua equipe e seu futuro como técnico do México, Lozano disse: “Havia muitos jogadores que nunca tinham jogado em um torneio como este, que está diretamente abaixo da Copa do Mundo. Outros jogadores [who played] na Copa não teve os resultados de outros jogos. Mas acredito que o time cresceu em muitos aspectos. A decisão não cabe a mim.”

O Equador, com vantagem de 4 a 1 no saldo de gols, precisava apenas de um empate para chegar às quartas de final após uma vitória por 3 a 1 sobre a Jamaica e uma derrota por 2 a 1 para a líder do grupo, a Venezuela.

O México teve ligeira vantagem na posse de bola no primeiro tempo (54%) e acertou sete chutes, mas continuou lutando com eficiência.

El Tri não teve nenhum chute a gol, e sua melhor chance de gol aconteceu nos minutos finais do tempo, quando Santiago Giménez cabeceou por cima do travessão.

O Equador teve a melhor chance do primeiro tempo aos 19 minutos, quando o chute de Kendry Paez no primeiro poste em uma cobrança de falta obrigou Julio González a fazer uma defesa.

O México começou a aumentar a pressão no início do segundo tempo, criando mais oportunidades de gol.

Os torcedores do México ficaram irados quando o árbitro Toca não marcou falta quando o equatoriano Torres derrubou Arteaga na área, mas a não marcação foi mantida no VAR. Santiago Giménez cabeceou por cima da trave na cobrança de escanteio que se seguiu.