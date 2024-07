México nomeia Javier Aguirre como técnico principal e Rafa Márquez como assistente

Javier Aguirre foi nomeado técnico do México pela terceira vez e terá o ex-capitão Rafael Márquez como seu assistente, anunciou a Federação Mexicana de Futebol (FMF) na segunda-feira.

Aguirre assumirá inicialmente o cargo de técnico principal e liderará a equipe por dois anos, até a Copa do Mundo de 2026, antes de deixar Márquez no comando antes dos preparativos para 2030. Márquez rescindiu recentemente seu contrato como técnico do Barcelona B para se juntar ao México.

“Javier tem um histórico sólido, com experiência e liderança indiscutível na gestão de equipes, enquanto Rafa tem grande habilidade no desenvolvimento de talentos”, disse a FMF em um comunicado.

Aguirre, de 65 anos, que assume após a saída de Jaime Lozano do time, levou o México às oitavas de final nas Copas do Mundo de 2002 e 2010. O México foi eliminado naquela rodada em todas as Copas do Mundo entre 1994 e 2018, depois foi eliminado na fase de grupos em 2022.

“[Aguirre] é sem dúvida o técnico mexicano com a carreira mais longa e reconhecida no exterior e também tem profundo conhecimento dos processos em seleções nacionais”, disse Duilio Davino, diretor de seleções. “‘Rafa’ é um dos jogadores mais importantes da história mexicana com uma grande carreira nacional e internacional que começou sua carreira de treinador em uma equipe emblemática.

“Nós o oferecemos para ser assistente até 2026 para que ele possa contribuir com seu conhecimento e então assumir a liderança.”

Javier Aguirre foi nomeado o novo técnico da seleção mexicana. Imagens Getty

Após uma saída desanimadora na fase de grupos da Copa América deste verão, Lozano se separou da seleção nacional no início deste mês. Após a Copa, Lozano, que tinha um histórico de 10V-4E-7D com o México, recusou um rebaixamento que o teria deixado continuar como assistente.

“Foi oferecido a Jaime Lozano, junto com sua comissão técnica, um contrato até 2030, no qual durante 2024-2026 eles acompanharão um técnico mais experiente rumo à nossa Copa do Mundo, e depois seria o próprio Jaime quem retomaria as rédeas do cargo de técnico principal no processo 2026-2030”, disse a FMF no início deste mês.

A primeira tarefa de Aguirre e Márquez será se preparar para os próximos amistosos do México nos Estados Unidos contra a Nova Zelândia em 7 de setembro (no Rose Bowl em Pasadena, Califórnia) e o Canadá em 10 de setembro (no AT&T Stadium em Arlington, Texas).

O técnico nascido na Cidade do México encerrou recentemente uma temporada de dois anos como técnico do Mallorca, na Espanha, onde ganhou as manchetes com uma corrida de Cinderela até a final da Copa del Rey de 2023-24. Ele também treinou as seleções do Japão e do Egito.

Márquez, amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores da história do México, participou de cinco Copas do Mundo (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018). Após se aposentar, o O Tri lenda começou a treinar o Alcalá nas categorias de base em 2020 e o Barcelona B em 2022.

Como jogador, Márquez conquistou quatro títulos da liga e duas coroas da Liga dos Campeões com o Barcelona.