Michael Bisping reage ao processo de Nate Diaz: ‘É uma situação realmente horrível’

Michael Bisping sente pena de Nate Diaz em sua situação atual.

Na segunda-feira, Diaz entrou com uma ação judicial contra a Fanmio no Tribunal Distrital dos EUA, alegando que a empresa ainda lhe deve US$ 9 milhões pela vitória sobre Jorge Masvidal em uma luta de boxe em 6 de julho, depois que o promotor garantiu a Diaz um pagamento total de US$ 10 milhões.

Bisping, juntamente com o co-apresentador Anthony Smith, discutiu as notícias em um episódio recente de Acredite em mim.

“É uma situação realmente péssima para Nate Diaz”, disse Bisping. “Ele cumpriu sua parte do acordo. Ele fez o treinamento, vendeu a luta, foi lá e competiu, fez um clássico absoluto e depois não recebeu.”

Bisping destacou sua experiência competindo em um evento de combate híbrido para a UR Fight em 2016, lutando contra Chael Sonnen. O card também contou com boxe, MMA e até mesmo luta livre profissional. Apesar de Bisping afirmar que o evento não foi muito bem financeiramente, ele foi pago por sua aparição.

O ex-campeão dos médios foi questionado por Smith sobre o que ele faria na situação. Embora ele entenda por que Diaz entrou com o processo, Bisping não tem certeza de que — não importa qual seja o resultado — Diaz será compensado.

“Ganhar um processo é uma coisa, cobrar de um processo é muito, muito diferente”, disse Bisping. “A quantidade de pessoas que realmente são pagas, ou mesmo recebem um julgamento ou um prêmio, é muito, muito baixa, eu acredito. E certamente em uma posição como essa, um promotor de boxe, eles podem simplesmente absolver o negócio, declarar falência — é isso, você está acabado.

“Sem mencionar o fato de que vai custar uma fortuna processar o cara. Essas coisas não são baratas. Parece que seria um caso bem fácil de acertar, mas ainda assim, haverá despesas legais lá — que, claro, o lado da Fanmio teria que pagar… mas, novamente, você não vai receber seu prêmio, você certamente não vai receber suas despesas legais.”

O CEO da Fanmio, Solomon Engel, respondeu ao processo na segunda-feira com a seguinte declaração.

“Nate Diaz entrou com uma ação frívola contra a Fanmio que alega que fraude e quebra de contrato foram cometidas pela Fanmio, mas nenhuma delas ocorreu. Na verdade, Diaz já recebeu sete dígitos em conexão com a luta. Estou ansioso para resolver esta disputa por meio do processo apropriado e estou confiante de que a justiça prevalecerá. Fazer declarações obscenas e difamatórias à mídia para prejudicar minha família e a mim apenas fortaleceu minha determinação de garantir que a verdade triunfe.”