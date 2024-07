Michael Bisping substitui Joe Rogan na equipe de transmissão do UFC 304

Michael Bisping terá a oportunidade de fazer um show em casa na Inglaterra ao se juntar à equipe de transmissão do UFC 304 de Manchester no sábado.

Com Joe Rogan saindo devido à viagem do UFC para um local internacional, é Bisping quem recebe a ligação para substituí-lo como comentarista do card. Bisping é acompanhado por Jon Anik cuidando das tarefas de play-by-play e o membro do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier servindo como o segundo comentarista do evento.

Megan Olivi cuida das reportagens de dentro da arena.

Autoridades do UFC confirmaram os planos de transmissão ao MMA Fighting na segunda-feira.

Sempre que o UFC viaja para fora dos Estados Unidos, Rogan fica em casa e a promoção usa um grupo rotativo de comentaristas para preencher sua vaga.

A tarefa cabe a Bisping desta vez, já que o primeiro campeão britânico do UFC vai para casa, na Inglaterra, para anunciar o card encabeçado pelo atual campeão britânico Leon Edwards, que colocará seu título dos meio-médios em jogo em uma revanche contra Belal Muhammad.

O evento co-principal verá o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall reencontrar Curtis Blaydes.

O card também conta com um intrigante confronto leve, com o favorito local Paddy Pimblett retornando para seu desafio mais difícil até agora, quando enfrentará King Green no card principal.

O UFC 304 acontece no Co-Op Live em Manchester, com as preliminares começando às 18h (horário do leste dos EUA) e o card principal no horário habitual, às 22h (horário do leste dos EUA).