Michael Chandler responde aos comentários inflamados de Dustin Poirier

Como esperado, Michael Chandler não ficaria quieto quando se tratasse dos comentários de Dustin Poirier sobre ele.

Em uma edição recente de A hora do MMAPoirier fez uma promoção mordaz sobre Chandler em relação ao seu antigo oponente dizendo para ele se aposentar após sua derrota no UFC 302 para Islam Makhachev. Ele alegou que Chandler não é um verdadeiro lutador do UFC, discutindo a potencial má gestão da carreira do ex-campeão do Bellator esperando pela luta contra Conor McGregor, bem como o “privilégio Dana White” de Chandler.

Na quinta-feira, Chandler respondeu aos comentários de Poirier no Twitter.

“As mensalidades são pagas, mas estou morando sem pagar aluguel”, disse Chandler em resposta.

Poirier e Chandler lutaram de forma acirrada no UFC 281 em novembro de 2022 — que foi a aparição mais recente de Chandler — onde Poirier forçou “Iron” a desistir no terceiro round. “The Diamond” atacou Chandler após a vitória, acusando-o de ser “um filho da p*ta sujo”.

A mágoa por Poirier continua, já que ele respondeu ao tuíte de aposentadoria de Chandler de forma reveladora.

“Quem diabos é ‘nós’”, disse Poirier no The MMA Hour. “Você acabou de chegar, amigo. Você não é um de nós. Você não é ‘nós’. Eu já estive aqui. ‘Nós somos bons’. Quem somos nós? Bem-vindo ao UFC, cara. Você tem uma vitória no UFC.

“Ele não é um de nós. Estou dando os primeiros passos no UFC desde janeiro de 2011, 2010. Ele acabou de chegar. Quem somos nós? Ele está falando pela divisão dos leves?

“Muscle Milk Mike precisa relaxar.”