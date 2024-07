Michael Page divulga primeira declaração após derrota no UFC 303 para Ian Machado Garry

Michael Page está pronto para se reconstruir após sua primeira derrota no UFC.

“MVP” enfrentou Ian Machado Garry na abertura do card principal do UFC 303 no último sábado em Las Vegas, e perdeu por decisão unânime para o invicto desafiante dos meio-médios.

Vários dias após sua terceira derrota profissional, Page deu sua primeira reação à decisão, ao desempenho e para onde ele irá a partir do evento International Fight Week de 2024.

“Quando a derrota chegar, aceite-a como um sinal de que seus planos não são sólidos, reconstrua esses planos e navegue mais uma vez em direção ao seu objetivo desejado”, escreveu Page no Instagram.

Após sobreviver a um primeiro round difícil, no qual Garry quase o finalizou com um mata-leão, Page se recuperou e venceu decisivamente o Round 2. As vantagens de Page na trocação foram evidentes, e isso continuou no terceiro round antes de Garry conseguir pegar as costas, onde permaneceu pelos últimos dois minutos da disputa para garantir a vitória.

A estrela de longa data do Bellator sofreu sua primeira derrota em mais de dois anos — uma decisão dividida altamente controversa para Logan Storley no Bellator 281. Antes do UFC 303, Page teve uma estreia bem-sucedida no octógono com uma vitória por decisão sobre Kevin Holland no UFC 299 em março.