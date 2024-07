Michael Page não acha que Ian Machado Garry tem material para campeonato: ‘De jeito nenhum’

Michael Page pode ter ficado aquém contra Ian Machado Garry no UFC 303, mas isso não significa que ele ficou impressionado com o que viu do confiante irlandês.

Page perdeu uma decisão unânime duramente disputada no pay-per-view de 29 de junho, superando Garry em pé, mas perdendo duas rodadas no placar após sucumbir ao plano de jogo pesado de Garry. Depois, o CEO do UFC, Dana White, declarou publicamente que a luta parecia um empate, para desgosto de Garry. Mas mesmo apesar do revés, a conclusão de Page foi inequívoca quando questionada na quarta-feira sobre A hora do MMA se Garry é campeão marcial na talentosa divisão dos meio-médios do UFC.

“Nem todos. Não”, disse Page. “Porque se esse é o jogo que você vai jogar [to] quando você tem um atacante decente, então Leon [Edwards] vai te matar de qualquer jeito, então Shavkat [Rakhmonov] vai te matar de qualquer jeito. Tem uns caras lá que eu não vejo ele superando.

“Mesmo em algumas áreas, ele não se sentiu muito forte. Não estou nem tentando ser desrespeitoso com ele, porque, novamente, ele fez seu trabalho, ele foi inteligente sobre como ele meio que o fez. Mas para mim, independentemente, este jogo para mim é sobre combate. É sobre lutar. Não sobre roubar vitórias. Mesmo como eu disse, na última rodada, eu não precisava necessariamente me levantar ou deixar que ele se levantasse. Eu poderia ter ficado lá e apenas arrastado e potencialmente conseguido uma pontuação melhor na terceira rodada e talvez isso tivesse influenciado, mas esse não é o jogo em que estou. Estou em um jogo de combate. Tipo, eu quero causar danos, quero machucar as pessoas.

“Então sim, não o vejo progredindo para o topo. Acho que ele é talentoso. Acho que ele sempre estará por aí, top 10, top cinco. E então ele continuará perdendo para certas pessoas. Mas ele ainda é talentoso, e obviamente ele tem muito tempo para progredir e melhorar de qualquer maneira.”

Page, 37, está agora 1-1 em sua breve carreira no UFC após marcar uma vitória arrasadora sobre Kevin Holland em sua estreia promocional. Sua performance contra Garry mostrou ainda mais que a marca única de golpes de Page apresenta problemas para qualquer competidor na divisão dos meio-médios do UFC, mas ele ainda continua decepcionado consigo mesmo pelo resultado. Page disse que ainda não assistiu à luta de volta, mas sabe que ficará frustrado quando o fizer.

“Sou duro comigo mesmo. Acho que cometi muitos erros”, disse Page.

“Eu simplesmente não estava bem lá. Para mim, isso só me motivou um pouco mais. Obviamente, exatamente o que eu disse que aconteceria aconteceu. Por mais que Ian tenha dito que ele é desse nível de striker, ele é rápido, ele não queria atacar comigo. E eu digo às pessoas a mesma coisa o tempo todo, quando estou quicando na sua frente, é um jogo muito diferente, e ele foi para um plano diferente. Novamente, há algumas decisões durante a luta que eu poderia ter tomado e feito melhor para talvez raspar o resultado, mas isso não é eu.

“Prefiro ir e dar um grande golpe e queria nocauteá-lo. Então, sim, tenho muito o que ajustar e adaptar, mas estou super motivado para voltar. Super motivado.”

Uma das grandes histórias que surgiram da semana de luta do UFC 303 foi a acusação de Garry de que um membro não identificado da equipe de Page ofereceu US$ 10.000 a um companheiro de equipe de Garry na Chute Boxe por informações sobre a preparação e o plano de jogo de Garry. Garry continuou a martelar essa acusação após a luta, até mesmo pedindo que Page e seus treinadores fossem “suspensos para sempre” do MMA.

Page disse que ainda não está claro do que Garry está falando.

“Se alguém no meu acampamento tentasse [do that]não, não me disseram nada”, disse Page.

“Cem por cento [it’d bother me if it was real]porque eu não preciso disso. Eu não sinto que preciso disso, especialmente para ele. E, novamente, estou tentando não ser desrespeitoso com ele, porque não é nada pessoal, mas eu não sinto que precisei obter nenhuma informação extra para fazer o que eu sei que posso fazer — ou deveria ter feito, devo dizer — naquela última luta.”

Page disse que está atualmente de férias, mas já está ansioso para voltar à academia. Ele não se machucou da luta e espera competir pelo menos mais uma vez em 2024, e está feliz em testar suas habilidades contra qualquer competidor de 170 libras que o UFC queira lançar contra ele.

“Só preciso voltar à coluna dos vencedores e no verdadeiro estilo ‘MVP’”, disse Page. “Ainda sinto que não me mostrei realmente no octógono do UFC.”