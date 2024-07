Michael Vick ajudando a filha do treinador a conquistar o estrelato no futebol

O DNA do quarterback aparentemente está presente no sangue de Vick… Michael Vick a filha de se tornou uma grande estrela do futebol – e o ex-jogador da NFL conta TMZ Esportes ele a está ajudando a ficar ainda melhor!

De um QB lendário para outro! Conheça Jada Vick, a filha do lenda da NFL Mike Vick, arremessadora de touchdown do Flag Football. 💪 🔥

Jada se tornou tão impressionante no campo de futebol que recentemente apareceu em um comercial da NFL com Justin Jefferson dar Quavo promovendo o esporte.

Michael pode treinar mais alguns jogadores do que apenas sua filha em um futuro próximo… confira o resto da nossa conversa com o jogador de 44 anos – ele com certeza parecia aberto a uma possível adesão Deion Sanders‘pessoal no Colorado!!