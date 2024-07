Michel Pereira x Anthony Hernandez transferido do UFC 306 para o evento principal do Fight Night em outubro

Michel Pereira x Anthony Hernandez não acontecerá mais no UFC 306.

A luta dos médios foi retirada do card Sphere para servir como evento principal do UFC Fight Night em 19 de outubro, disseram várias pessoas com conhecimento da mudança ao MMA Fighting.

O UFC ainda não anunciou oficialmente um local para o evento de 19 de outubro, mas a expectativa é que ele aconteça no UFC APEX, em Las Vegas.

Pereira (31-11, 1 NC) entra na luta em uma sequência de oito vitórias, coroada por um trio de vitórias no primeiro round sobre Andre Petroski, Michal Oleksiejczuk e Ihor Potieria desde que subiu para 185 libras.

Hernandez (12-2, 1 NC) venceu suas últimas cinco lutas no UFC, incluindo uma surpreendente finalização no segundo round da lenda do jiu-jitsu Rodolfo Vieira. “Fluffy” também finalizou seus últimos três oponentes, parando Marc-Andre Barriault, Edmen Shahbazyan e Roman Kopylov.

Mike Heck contribuiu para esta reportagem.