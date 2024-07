Michelle Waterson-Gomez reflete sobre sua carreira pioneira de 17 anos no MMA e por que decidiu se aposentar

Michelle Waterson-Gomez sabia que era hora.

No UFC 303, “The Karate Hottie” sinalizou oficialmente o fim de sua carreira de 17 anos quando anunciou sua aposentadoria após uma derrota para Gillian Robertson. Durante a entrevista pós-luta de Waterson-Gomez com Joe Rogan, a promoção exibiu um vídeo emocionante nas telas da T-Mobile Arena recapitulando alguns de seus melhores momentos dentro do octógono.

Em uma conversa emocionante, Waterson-Gomez apareceu em A hora do MMA depois para falar sobre o que a levou a tomar a decisão de pendurar as luvas para sempre.

“Eu luto há mais de 17 anos”, disse Waterson-Gomez. “Meu marido se sacrificou muito para que eu lutasse. Ele sacrificou sua própria carreira de lutador. Desde que minha filha nasceu, ela é uma criança de academia. Você a leva para a academia, ela estava na cadeirinha do carro, ela teve que sacrificar aniversários, eventos, mudar as coisas para que a mamãe pudesse treinar, para que a mamãe pudesse lutar. Ela está ficando mais velha, e eu quero estar ao lado dela. Eu quero estar ao lado do meu marido. Há muitas coisas que ele está fazendo agora das quais eu quero fazer parte.

“Não estou ficando mais jovem. Acho que você meio que tem que reconhecer as coisas pelo que elas são, e como lutador e competidor, se eu pudesse, eu continuaria perseguindo as vitórias, perseguindo aquela incrível euforia que você tem quando vence, perseguindo o ouro. Mas acho que eu só tinha que reconhecer onde eu estava na minha carreira no MMA, e a quantidade de tempo e sacrifício que eu estava colocando nisso poderia ser colocada em uma direção diferente, onde eu posso obter uma vitória em diferentes áreas da vida.”

Indo para sua luta final, Waterson-Gomez disse que ela contou apenas a um punhado de pessoas (incluindo a amiga próxima e companheira de equipe Holly Holm) que ela estava planejando se aposentar, porque ela não queria que ninguém pensasse que ela não estava totalmente comprometida em se preparar para Robertson. Ela sabia que a canadense era uma oponente difícil e todos os seus pensamentos estavam em acabar com uma sequência de quatro derrotas.

A luta não foi favorável a Waterson-Gomez, já que Robertson trabalhou mais que ela para chegar à decisão unânime, mas o apoio e o respeito que ela recebeu desde o UFC 303 foram impressionantes.

“Isso enche meu coração, realmente enche”, disse Waterson-Gomez. “É uma loucura. Se você me perguntasse quando eu era uma garotinha, o que você achava que seria quando crescesse, eu nunca, em um milhão de anos, imaginaria que seria uma lutadora profissional do UFC, mas foi para lá que a estrada me levou e sou eternamente grata por isso. Isso realmente me moldou na pessoa que sou hoje.

“O jogo de luta é difícil. É implacável. Você enfrenta desafios a cada passo do caminho e pode ser uma estrada solitária às vezes. Você tem que ser muito egoísta para subir na escada, mas é assim que a vida é e acho que é por isso que me apaixonei pela luta, porque é apenas uma representação espelhada do que é a vida. É difícil. Você vai enfrentar adversidades. É suposto ser difícil. Você deve ter lutas e deve enfrentar essas lutas com entusiasmo. Você deve superar esses desafios e se tornar uma pessoa melhor a partir disso.”

Waterson-Gomez nunca lutou por um título em sua carreira no UFC, e seu recorde de 6-9 com a promoção não grita o melhor de todos os tempos, mas ela consistentemente foi longe com o melhor dos melhores e ganhou uma legião de fãs devotados. Quando ela fez sua estreia profissional em 2007, foi cinco anos antes do primeiro show realizado pela promoção de MMA feminina Invicta FC e seis anos antes do UFC sediar sua primeira luta feminina.

Quando Waterson-Gomez começou como profissional, não havia promessa de fama ou riqueza para uma lutadora. Mas ela persistiu, tornando-se um pilar do UFC e uma das veteranas mais respeitadas do plantel.

“Acho que sou a mais orgulhosa de acreditar em mim mesma o suficiente para tentar”, disse Waterson-Gomez. “Colocar-me diante de objetivos realmente, realmente difíceis, quase intocáveis, e me esforçar assim. Sou uma garotinha do karatê do interior do Colorado. Rashad [Evans] me disse, ‘Você nem deveria estar aqui, amendoim.’ Na verdade, ele não estava dizendo isso de uma forma maldosa, mas como, ‘Você forçou sua entrada.’

“Eu fiz caratê de sparring de pontos quando criança, e é muito fora de quem eu sou ser um lutador — e eu queria saber que eu poderia, e então eu fiz. E eu fiquei no topo por muito tempo e estou muito orgulhoso disso. Eu lutei com os melhores do mundo, fiquei no top 10 o máximo que pude durante a maior parte da minha carreira até o último ano. Eu fui capaz de subir bem alto, e estou muito orgulhoso disso.”