Mihailovic, Robinson e Zimmerman na seleção olímpica masculina de futebol dos EUA

O meio-campista do Colorado Rapids Djordje Mihailovic, o zagueiro do FC Cincinnati Miles Robinson e o zagueiro do Nashville Walker Zimmerman encabeçam a lista de 18 jogadores da seleção olímpica masculina dos Estados Unidos, nomeada na segunda-feira pelo técnico Marko Mitrović.

O torneio olímpico masculino de futebol é restrito a jogadores com menos de 23 anos, mas permite três jogadores “acima da idade”. Mihailovic, Robinson e Zimmerman preencherão cada uma dessas vagas. O restante da lista compreende jogadores nascidos em ou após 1º de janeiro de 2001.

O torneio deste verão em Paris marca a primeira vez que os homens dos EUA se classificam para as Olimpíadas desde 2008.

O elenco também é reforçado pelos meio-campistas Gianluca Busio e Tanner Tessmann, que ajudaram o Venezia em sua tentativa bem-sucedida de ganhar a promoção para a Série A da Itália na temporada passada.

“Hoje é um dia especial para nós. Anunciamos nossa escalação e estamos animados para ir aos Jogos Olímpicos”, disse Mitrović. “Estamos indo para lá depois de 16 anos [of not qualifying] no lado masculino, mas também estamos muito animados por estarmos juntos com nossa equipe feminina depois de quase duas décadas.”

Para Zimmerman, é um dia que ele pensou ter passado quando, como jogador da seleção sub-23, em 2016, a seleção masculina dos EUA não conseguiu se classificar.

“Obviamente, como um jogador acima da idade no lado masculino, meu ciclo, não nos classificamos e foi quando pensei que meu sonho tinha acabado. Não terei a chance de jogar nas Olimpíadas”, disse ele durante a coletiva de imprensa de segunda-feira. “E então, conforme as coisas se materializaram mais tarde neste ano, apenas ter essa oportunidade é incrível. É algo que sempre observei enquanto crescia, algo que sempre quis participar. E, novamente, pensei que tinha acabado e então estou animado e mal posso esperar para começar na França.”

Como as Olimpíadas não se qualificam como uma competição oficial da FIFA, os clubes não são obrigados a liberar jogadores para o torneio.

“Todos nós sabemos que foi realmente um processo muito difícil nos últimos oito a 10 meses, primeiro falando com os clubes e tentando liberar todos os jogadores”, disse Mitrović. “Sim, houve desafios, mas, no entanto, acabaríamos [it was] com o elenco que realmente acreditamos que pode nos representar da melhor maneira possível. E eu me sinto muito, muito bem com o time que vai para Paris.”

Isso explica, em parte, por que a grande maioria das jogadoras da seleção dos EUA que acabaram de competir na Copa América não estão no elenco. Robinson é a única exceção.

Essas limitações apresentaram um desafio para Mitrović em termos de construção do elenco. Mas, dos jogadores que foram nomeados, 15 dos 18 fizeram aparições pela seleção masculina completa dos EUA, com Zimmerman, um veterano do elenco da Copa do Mundo de 2022, liderando o caminho com 42 aparições.

Miles Robinson (12) será o único jogador dos EUA a participar das Olimpíadas de 2024 e da Copa América. Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images

Dez dos jogadores têm atualmente contratos com clubes da MLS, com o restante jogando na Europa.

A última equipe dos EUA a participar, em 2008, foi liderada pelos antigos veteranos da USMNT Michael Bradley e Jozy Altidore. Eles perderam por pouco a qualificação para a rodada de medalhas.

Desta vez, os homens dos EUA se classificaram em virtude de vencer o Campeonato Sub-20 da Concacaf de 2022. Desse time, apenas Jack McGlynn, do Philadelphia Union, e Paxten Aaronson, do FC Utrecht, chegaram ao time olímpico final.

Todos os jogos da fase de grupos dos EUA no torneio de 16 equipes serão disputados em Marselha, com a estreia ocorrendo em 24 de julho — dois dias antes da cerimônia de abertura — contra a França, país anfitrião.

Em seguida, haverá partidas contra a Nova Zelândia em 27 de julho, seguidas pela final da fase de grupos contra a Guiné três dias depois.

Se os EUA se classificarem para a fase de medalhas, jogarão as quartas de final em Paris ou Bordeaux.

As semifinais serão realizadas em Marselha e Décines-Charpieu — nos arredores de Lyon. A final será realizada em Paris em 9 de agosto, com a disputa pela medalha de bronze sendo realizada em Nantes um dia antes.

Os EUA se prepararão para os Jogos em Bordeaux na casa do Bordeaux, da Ligue 2, de 9 a 20 de julho, antes de se mudarem para Marselha para a partida de abertura.

LISTA DA SELEÇÃO OLÍMPICA DE FUTEBOL MASCULINO DOS EUA POR POSIÇÃO (CLUBE; CIDADE NATAL)

Goleiros (2): Patrick Schulte (Columbus Crew; St. Charles, Missouri), Gaga Slonina (Chelsea/ENG; Addison, Illinois)

Defensores (6): Maximilian Dietz (Greuther Furth/ALE; Frankfurt, Alemanha), Nathan Harriel (Philadelphia Union; Oldsmar, Flórida), Miles Robinson (FC Cincinnati; Arlington, Massachusetts), John Tolkin (New York Red Bulls; Chatham, Nova Jersey), Caleb Wiley (Atlanta United FC; Atlanta), Walker Zimmerman (Nashville SC; Lawrenceville, Geórgia)

Meio-campistas (5): Gianluca Busio (Venezia/ITA; Greensboro, Carolina do Norte), Benjamin Cremaschi (Inter Miami CF; Key Biscayne, Flórida), Jack McGlynn (Philadelphia Union; Nova York), Djordje Mihailovic (Colorado Rapids; Jacksonville, Flórida), Tanner Tessmann (Venezia/ITA; Birmingham, Alabama)

Avançados (5): Paxten Aaronson (FC Utrecht/NED; Medford, Nova Jersey), Taylor Booth (FC Utrecht/NED; Eden, Utah), Duncan McGuire (Orlando City SC; Omaha, Nebraska), Kevin Paredes (Wolfsburg/ALE; South Riding, Virgínia), Griffin Yow (KVC Westerlo/BEL; Clifton, Virgínia)

Suplentes (4): Josh Atencio (Meio-campista, Seattle Sounders FC; Bellevue, Washington), Jacob Davis (Defensor, Sporting Kansas City; Rochester, Michigan), Johan Gomez (Atacante, Eintracht Braunschweig/GER; Keller, Texas), John Pulskamp (Goleiro, Sporting Kansas City; Bakersfield, Califórnia)