Mike Gundy da OSU sobre a prisão de Ollie Gordon por DUI, ‘Provavelmente fiz isso mil vezes’

Treinador de futebol do estado de Oklahoma Mike Gundy fez um comentário surpreendente sobre Ollie Gordon A recente prisão de DUI … dizendo que parte da razão pela qual ele não suspendeu a estrela do running back é porque ele “provavelmente” dirigiu depois de beber cervejas “mil vezes” ele mesmo.

Gundy anunciou que o Jogador Ofensivo do Ano dos 12 Grandes 2023 não perderia nenhum jogo após seu confronto com a polícia em 30 de junho … e quando questionado sobre sua decisão no dia da mídia da conferência na terça-feira, Gundy explicou como ele se sentiu foi melhor para Gordon, a escola e a equipe.