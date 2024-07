Mike Perry anuncia o lançamento da nova promoção de luta com regras híbridas Dirty Boxing Championship

Mike Perry está entrando no jogo promocional.

Na véspera de sua luta de boxe contra Jake Paul, o veterano do UFC e estrela do BKFC realizou uma coletiva de imprensa em Tampa para anunciar a criação do Dirty Boxing Championship, a organização de esportes de combate que Perry está fundando junto com sua equipe na First Round Management, o ex-executivo do Karate Combat Adam Kovacs e Josh McLean da Kanpai Media.

De acordo com Perry, o Dirty Boxing Championship contará com lutas de regras híbridas que misturam as artes de luta do boxe com luvas de cinco onças e ground and pound limitado.

“Essa promoção está em andamento há mais de um ano, e começamos isso por causa do meu sucesso no bare-knuckle”, disse Perry. “Sinto que há muitos grandes lutadores e atletas por aí que gostariam de competir em algo assim, mas não querem exatamente competir no bare-knuckle e tirar as luvas. Há alguns nomes que me vêm à mente.”

As lutas do Dirty Boxing Championship serão realizadas em um ringue menor de 18 pés e terão três rounds de três minutos, com cinco rounds para lutas de campeonato. Todos os golpes de mão serão permitidos, incluindo cotoveladas. Os lutadores que conseguirem um knockdown terão permissão para usar socos de ground and pound de acompanhamento, mas devem permanecer em ambos os pés enquanto o fazem. Espera-se que as categorias de peso espelhem as divisões tradicionais do MMA.

O lançamento do primeiro evento do Dirty Boxing Championship está previsto para acontecer por volta de setembro ou outubro. A promoção atualmente não tem um acordo de transmissão.

“Acho que esse conjunto de regras será a coisa mais emocionante que já foi criada para a base de fãs casuais”, disse McLean.

Já sendo o rosto do boxe sem luvas, Perry expressou a vontade de competir em sua nova organização, desde que suas lutas façam sentido do ponto de vista promocional.

Assista ao lançamento completo do mais novo empreendimento de Perry abaixo.