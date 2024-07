Mike Perry não espera receber muito crédito por derrotar Jake Paul, mas ‘vou fazer uma plástica no nariz de Jake’

Há um ditado comum nos esportes de combate que diz que o que acontece na academia, fica na academia.

No entanto, isso está se tornando cada vez menos comum hoje em dia, já que companheiros de equipe e parceiros de sparring acabam lutando uns contra os outros em uma base muito mais regular, o que geralmente significa que as sessões de treinamento privadas anteriores se tornam muito públicas. Esse é o caso de Mike Perry e Jake Paul, que na verdade só lutaram juntos por seis rounds há vários anos, mas essa sessão se tornou o material das lendas, especialmente quando eles se prepararam para lutar no sábado.

Para Paul, lutar com um selvagem como Perry lhe deu a confiança de que estava fazendo a escolha certa para ir de influenciador de mídia social para entusiasta do boxe. Enquanto isso, Perry estava reconhecidamente impressionado com o que viu de Paul naquele dia, mesmo que ele não passe muito tempo pensando nisso todos esses anos depois.

Dito isso, Perry sabia que as brigas com Paul no passado seriam recorrentes depois que ele substituiu Mike Tyson na luta que aconteceria em 20 de julho.

“Deixe-os fazer isso”, Perry disse ao MMA Fighting sobre a narrativa construída em torno daquela sessão de sparring. “É um bom motivo para nós dois lutarmos um contra o outro. Foi uma semente que plantei há muito tempo quando disse a ele que não queria seu pequeno salário por aparecer para lutar, isso aconteceu depois que lutamos.

“Quando me disseram indo para o sexto, ‘Este seria o último round, Mike’, eu fiquei tipo, ‘OK, eu pensei que ele tinha uma luta de oito rounds? Deveríamos fazer oito rounds?’ A diferença estava diminuindo para ele. A pressão da ‘Platina’ aumenta com o tempo.”

Perry contou um momento específico durante a sessão em que percebeu que Paul estava aprendendo e se adaptando ao trabalho, algo que ele não esperava quando começaram a se dar bem.

Como um veterano com muito mais experiência em lutas em seu currículo, Perry também fez algumas mudanças necessárias para virar o jogo contra Paul.

“Lembro-me de quando lutei com Jake, nos primeiros 20 segundos de luta, naquela época, eu saí com essa boa combinação que eu tinha naquela época, onde eu [throw] o um-dois e depois eu jogo o três [hook] no corpo e, bum, eu o peguei”, disse Perry. “Golpe de esquerda no fígado. Vinte segundos depois, ele [grimaces] e diz, ‘Bom tiro, foi um bom tiro no corpo.’ Eu meio que relaxei um pouco, e então bum, ele meio que me acertou com alguns daqueles tiros de sniper de fora. Eu fiquei tipo, ‘OK, hora de recomeçar.’

“Eu dou crédito a ele porque ele se adaptou e eu não consegui dar aquele tiro de corpo de volta nele naquele dia. Eu me lembro disso. Então eu entendo que ele vai se adaptar a algumas coisas.”

Essa sessão de sparring aconteceu quando Perry ainda era um lutador do UFC, então ele não estava nem perto do boxeador que é hoje depois de voltar toda sua atenção para o boxe sem luvas nos últimos anos. Desde então, ele também conquistou uma vitória sobre o veterano boxeador Michael Seals em 2021 em um conjunto de regras ajustado para o Triad Combat.

Não há dúvidas de que Paul também evoluiu, e é por isso que Perry espera o inesperado quando eles se encontrarem novamente no sábado.

“Ele pode começar devagar”, disse Perry. “Ele pode melhorar conforme a luta avança. Ele pode tentar carregar seu peso ou colocá-lo em mim. Espero que ele não tenha escolha a não ser correr porque eu sou o cara menor. Vou cortar os ângulos curtos, vou deslizar de um lado para o outro e pegar o ângulo ao redor dele e dar a ele o velho alcance como ele disse que daria a mim.”

Antes da luta, Paul tem continuamente se autoproclamado como um futuro campeão, mas seu currículo como boxeador ainda enfrenta críticas constantes. O único oponente em seu registro com tamanho, idade e habilidade iguais conta como a única derrota de Paul contra Tommy Fury por decisão dividida em 2023.

Antes da luta contra Perry ser marcada, Paul deveria enfrentar Tyson, que foi um feroz campeão dos pesos pesados ​​em sua época, mas que também tinha acabado de comemorar seu 58º aniversário.

Paul tem condecorado seu histórico com lutas contra veteranos do UFC, como Nate Diaz, Anderson Silva e Tyron Woodley, com suas duas últimas vitórias contra boxeadores experientes que foram derrotados ainda no primeiro round.

Apesar de entrar nessa luta como azarão, Perry espera que todos esses fatores do passado de Paul o roubem dos elogios que ele deveria receber com uma vitória, mas ele sabe o quanto essa luta significa para ele.

“Quando eu o vencer, eles vão tirar isso de mim”, disse Perry. “Eles vão dizer: ‘Nós sabíamos, Jake não estava pronto para um oponente como esse’, mas você tem que olhar as estatísticas. Estou 0-1 como boxeador profissional. Sim, tenho cerca de 30 lutas profissionais, então tive muito sucesso no mundo do MMA e agora no boxe sem luvas. As pessoas não estão dando ao boxe sem luvas o crédito que ele merece.

“Mas Jake tem 9-1 no boxe profissional e ele lutou com cerca de dois ou três lutadores de verdade. Acho que a experiência, tudo aqui está alinhado perfeitamente. Vou fazer uma plástica no nariz do Jake.”