Mike Perry reage a Conor McGregor dizendo que ele foi “demitido” do BKFC

Mike Perry não está aqui para as bobagens de Conor McGregor.

Na noite de sábado na Amalie Arena em Tampa, Flórida, Perry enfrentou Jake Paul em uma luta de boxe cruiserweight de 10 rounds. As coisas não foram bem para Perry, já que Paul o golpeou no ringue, derrubando repetidamente “The King of Violence” antes de finalmente pará-lo no sexto round.

Foi uma derrota difícil para Perry e, para piorar a situação, o coproprietário do BKFC, McGregor, foi às redes sociais logo após o término para atacar Perry, zombando da recém-criada promoção “Dirty Boxing” de Perry e proclamando que Perry foi “demitido” do BKFC.

Falando após a luta, Perry teve pouca paciência para a última explosão de McGregor.

“Ele não tem uma promoção, porra”, Perry disse em sua coletiva de imprensa pós-luta. “Eu e ele somos donos do BKFC, então ele não pode me demitir. Podemos lutar sem luvas. Olhe para mim, eu perdi para Jake Paul. Por que você não vai lutar com Jake Paul no boxe com as luvas? Acho que seria pior do que Conor McGregor vs. [Floyd] “Maioria.”

Em dois tuítes já excluídos, McGregor escreveu o seguinte em resposta aos comentários de Perry.

“Perry aceitou um corte de salário para fazer aquela luta, a propósito. Era um desejo dele. Espantoso. Ele não receberá uma oferta de retorno ao ringue do BKFC. Ele pode fazer algumas lutas de sua nova coisa de Dirty Boxing com as luvas de sparring de MMA que ele montou. Desejamos a ele tudo de bom. Desejo concedido.” “Michael, você não é nenhum dono do BKFC. Nem um pouco. Você tem o menor pontinho de uma ação em [Triller]. O aplicativo de vídeo de mídia social. O que é promissor, para ser justo. Mas é uma mancha que você tem. Você não segura nada [BKFC]. Nem um pouco. E acredite em mim, você está fora, mano.”

No início deste ano, McGregor se tornou coproprietário do BKFC, mas é improvável que ele tenha o poder de demitir Perry unilateralmente, principalmente considerando que Perry é o rosto da promoção. Claro, isso pode ser apenas uma preparação para uma briga potencial com Perry no futuro. Afinal, os dois já dividiram um faceoff uma vez, e McGregor declarou recentemente que pretendia ser um “jogador-gerente” do BKFC.

Se for esse o caso, não será por algum tempo. McGregor ainda tem duas lutas restantes em seu contrato com o UFC, então qualquer possível mudança para o BKFC ainda está longe. Mas isso funciona para Perry, que diz que, após a derrota por nocaute, algum tempo de folga é necessário.

“Só relaxar com a família e voltar para a academia quando puder, tentar cuidar do meu corpo”, disse Perry. “Não estou com pressa de ir para a festa e me f*der. Não há nada para ficar feliz. Eu deveria ter feito melhor, ou talvez eu simplesmente não conseguisse. Não sei. Ele estava um pouco afiado demais, um pouco rápido demais para mim. Bom trabalho para Jake Paul.”

Quando ele retornar, Perry não terá escassez de opções. “Platinum” continua sendo a maior estrela do BKFC, então um retorno à sua promoção local pode ser uma boa ideia, ou uma estreia na promoção do próprio Perry, Dirty Boxing Championship, também é uma possibilidade. Há até uma outra opção disponível: um retorno ao MMA, para voltar a fazer as coisas com Paul em um formato diferente.

“Você me viu derrubar Jake de cabeça ali com um pequeno movimento de luta”, disse Perry. “Fiquei puto e simplesmente o joguei no chão. Quem sabe qual seria a estratégia dele? Ele é um garoto inteligente, provavelmente treinaria com uma estratégia adequada, mas minha habilidade de lutar com ele, mesmo com luvas menores, talvez pegá-lo com um pouco mais de velocidade e colocar minhas mãos nele, pegar suas costas ou usar um pouco de jiu-jitsu. Se isso é algo que ele queria fazer, eu estaria disposto a fazer. Esses outros caras não queriam, mas eu vou. Vamos lutar.”

Paul fez parceria com a PFL em 2023 com a intenção de eventualmente pisar no octógono pelo menos uma vez. Isso ainda não aconteceu, pois Paul continuou focado no boxe. Ele fez uma oferta lucrativa para Nate Diaz lutar no MMA, mas isso nunca aconteceu, então talvez Perry possa aproveitar essa oportunidade agora.